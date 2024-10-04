Завербованному ВСУ 72-летнему наёмнику из США грозит до 15 лет тюрьмы в России

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Гражданину США грозит до 15 лет лишения свободы в России за наёмничество в пользу ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 72-летнем пенсионере, который больше двух лет клялся, что является мирным гражданином и обожает Россию. Но после он кардинально изменил свою позицию.
В мае 2022 года российские военные взяли в плен Стефана Джеймса Хаббарда из штата Мичиган. Он давал слёзные интервью, в которых заявлял, что является гражданским, живёт с супругой Инной в Изюме, а на фронт попал случайно. Однако после проведения проверки выяснилось, что целенаправленно вступил в ряды ВСУ, был сержантом и управлял на поле боя танком.
В итоге наёмника привезли на суд в Москву. В ходе заседания он заявил, что ненавидит Россию, после чего его вместе с дипломатами из посольства США выгнали из зала суда. Сейчас мужчина ждёт приговора.
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В мае 2022 года российские военные взяли в плен Стефана Джеймса Хаббарда из штата Мичиган. Он давал слёзные интервью, в которых заявлял, что является гражданским, живёт с супругой Инной в Изюме, а на фронт попал случайно. Однако после проведения проверки выяснилось, что целенаправленно вступил в ряды ВСУ, был сержантом и управлял на поле боя танком.
В итоге наёмника привезли на суд в Москву. В ходе заседания он заявил, что ненавидит Россию, после чего его вместе с дипломатами из посольства США выгнали из зала суда. Сейчас мужчина ждёт приговора.
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Анастасия Чинкова