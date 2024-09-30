Обвиняемый в покушении на Трампа не признал свою вину

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Обвиняемый в совершении покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Райан Уэсли Рут в суде штата Флорида отказался признавать вину в содеянном. Об этом сообщается в документах суда, содержание которых привёл телеканал CBS.
Отмечается, что Рут заявил, что не виновен по пяти пунктам, содержащихся в предъявленных ему обвинениях со стороны федеральных властей Штатов. Также он потребовал проведения суда присяжных.
В итоге в суде заявили, что обвиняемый в совершении покушения на политика отказался от официального оглашения обвинительного заключения.
Житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут совершил покушение на Трампа 15 сентября. Злоумышленник оказался ярым сторонником Украины и даже призывал американцев вступить в «Иностранный легион» ВСУ.
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В итоге в суде заявили, что обвиняемый в совершении покушения на политика отказался от официального оглашения обвинительного заключения.
Житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут совершил покушение на Трампа 15 сентября. Злоумышленник оказался ярым сторонником Украины и даже призывал американцев вступить в «Иностранный легион» ВСУ.
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Анастасия Чинкова