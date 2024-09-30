Трамп пообещал вернуться на место покушения и организовать митинг

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер, где на него было совершено покушение, и организует там митинг. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе. Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», – сообщил он.
Бывший американский лидер подчеркнул, что планирует пригласить на митинг врачей, которые лечили жертв покушения.
Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер упал на землю, держась за ухо, и был прикрыт сотрудниками Секретной службы. Позже политик был эвакуирован из отделения скорой помощи.
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Александр Климов