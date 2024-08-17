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ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами в Судже

ФСБ открыла дело на итальянских журналисток за незаконное пересечение границы
17 августа 2024, 17:28
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и подготовили репортаж из Суджи Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.


Отмечается, что ФСБ также проводит правовую оценку материалов СМИ, свидетельствующих о нахождении на территории российского КПП в Судже американского корреспондента телеканала CNN Ника Пейтона Уолша. Решение будет вынесено позднее.

В ведомстве напомнили, что по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении российской госграницы предусматривается минимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или же тюремное заключение на срок до четырёх лет.

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#уголовное дело
В Лондоне горит историческое здание XVIII века
Sky News: в Лондоне вспыхнул пожар в историческом здании Сомерсет-хаус
17 августа 2024, 17:10

Фото: iStock/Distortion Media

В Лондоне загорелось историческое здание XVIII века. Об этом сообщает издание Sky News.
Отмечается, что речь идёт о здании Сомерсет-хаус, в котором располагается один из самых посещаемых художественных музеев мира. Дом построен три столетия назад.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. На месте происшествия работают 100 пожарных. Всех посетителей и сотрудников музея оперативно эвакуировали, движение на дорогах вблизи здания затруднено из-за пожарной техники.

Уточняется, что субботу в Сомерсет-хаусе должен был состояться фестиваль брейк-данса.

Ранее сообщалось, что в Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар.

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#лондон
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Продавец выпил 70 литров пива на работе и заявил в полицию о грабеже
В Костроме продавец выпил 70 литров пива на работе и подал заявление о грабеже
17 августа 2024, 16:22

Фото: iStock/Evan Cottrell

В Костроме продавец пытался выдать недостачу 70 литров пива и около килограмма фисташек за кражу со взломом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Отмечается, что в полицию обратился продавец одной из торговых точек города. Он утверждал, что пришёл на работу и обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие наличных денег в кассе и недостачу 30 литров пива и снеков.

Полицейские приступили к расследованию и раскрыли преступление по горячим следам. Выяснилось, что продавец, дождавшись отъезда хозяина магазина в командировку, сам вскрыл замок, разбросал товары и взял из кассы 11 тысяч рублей. Также следователи установили, что недостача пива составила не 30 литров, как заявлял мужчина, а 70. Также из магазина «пропали» 800 граммов фисташек.

В отношении продавца было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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#магазин
#кража
#полиция
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Ребёнок подстрелил сверстника из винтовки, пуля пробила сонную артерию
В Саратове ребёнок подстрелил сверстника из пневматической винтовки
17 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/CatEyePerspective

Ребёнок подстрелил ровесника из винтовки в Саратове. Об этом ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» сообщила РЕН ТВ.
Отмечается, что врачам удалось чудом спасти семилетнего мальчика, в которого случайно выстрелил из пневматической винтовки другой ребёнок.

Всё произошло дома у одного из детей. Они нашли оставленное без присмотра ружьё и случайно выстрелили из него. Пуля попала в шею мальчику.

Ребёнка в тяжёлом состоянии экстренно доставили в больницу. Пуля в нескольких местах пробила сонную артерию и пищевод, после чего попала в желудок. Мальчик не истёк кровью до прибытия медиков, что врачи назвали настоящим чудом.

Мальчика прооперировали, сейчас его жизнь ничего не угрожает.

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В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах
17 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в зданиях сразу трёх торговых центров. Скорее всего, она действовала, выполняя задания мошенников.
Внезапный фейерверк наблюдали посетители ТЦ «Орбита» и ТЦ «Парк», сообщает телеграм-канал Baza. В последнем незапланированный салют произошёл в отделе электроники. А в ТЦ «Орбита» петарды разлетались во все стороны среди рядов супермаркета. Позднее пожар после фейерверка произошёл ещё в одном ростовском ТЦ, но его удалось быстро потушить.

Все три эпизода стали делом рук одной женщины. Камеры видеонаблюдения запечатлели её, когда она оставляла сумку с фейерверком в глубине зала, после чего там начался пожар от разлетающихся петард. Происходящее женщина снимала на телефон, скорее всего для того, чтобы отчитаться о работе перед мошенниками. Подозреваемая уже задержана.

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Полковники ФСБ осуждены за взятки от священников: За что они брали деньги, связь с Захарченко
Двух полковников ФСБ приговорили к 9 годам за взятки от католических священников
17 августа 2024, 14:04

Фото: istock / Alexandr Lebedko

Два полковника ФСБ получили тюремные сроки за взятки от представителей Римской католической церкви в размере 20 миллионов рублей. В материале «Радио 1» расскажем, в чем обвиняются бывшие силовики и как они связаны с осужденным экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко.

Покровительство священников

О предъявлении обвинения двум полковникам сообщалось в январе 2024 года. Евгения Лобанова и Дениса Карманова арестовали за получение взятки от настоятеля московского католического храма Святого Людовика. Подозреваемые обещали помочь с решением в его пользу в арбитражном суде. Часть взятки нашли у обвиняемых во время обыска в их жилищах.

По информации следствия, полковники, пользуясь своим служебным положением, вынудили католических священников платить им, суммарно получив в разных валютах практически 20 миллионов рублей за покровительство в судах и органах власти.

В базе данных московского арбитража можно найти около десятка разбирательств с участием католической церкви, но в каких именно делах им могла понадобиться помощь силовиков — неизвестно.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов заявил «Коммерсанту», что узнал о случившемся из СМИ.

«У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации», — заявил собеседник.
Фото: istock / Photoboyko

Просили переквалифицировать преступление

235-м гарнизонный военный суд (ГВС) Москвы приговорил сотрудников подразделения по защите конституционного строя Лобанова и Карманова к девяти годам колонии строгого режима.

Помимо этого, на протяжении трех лет после отбывания наказания им запрещается занимать руководящие должности на госслужбе. Фигурантов лишили званий и оштрафовали на двукратную сумму взятки — каждого на 39 369 360 рублей.

Полковники свою вину признали, но заяявили, что не могли оказывать влияние на чиновников. Фигуранты призывали трактовать преступление по более мягкой статье — мошенничество в особо крупном размере, а не за взяточничество.
Подполковник Фролов не признает вину и просится обратно на СВО
Подполковник Фролов не признает вину и просится обратно на СВО

Связь с Захарченко

Лобанов в ФСБ был ответственным за борьбу с коррупцией в системе МВД. Он проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Стоит отметить, что Лобанов присутствовал вместе с ним на одном из застолий. Позже бывший сотрудник ФСБ отрицал связь с Захарченко.

Напомним, в августе 2023 года Мосгорсуд оставил в силе 16-летний приговор Захарченко по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей на протяжении почти 10 лет. Захарченко 10 июня 2019 года уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 миллиона рублей. Он лишен звания и государственных наград. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.

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Инвалида из Подольска осудили по делу о госизмене
«Ъ»: инвалида из Подольска осудили на 6,5 лет за намерение вступить в РДК*
17 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/Rawf8

Московский городской суд приговорил 37-летнего слабослышащего жителя Подольска к тюремному заключению по делу о государственной измене. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Согласно данным суда, Михаил Рылов пытался нелегально выехать на территорию Украины с целью вступления в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Он приобрёл запрещённую символику, после чего связался с представителями группировки и неустановленными жителями Белгородской области, пообещавшими переправить его через границу.

Мужчина был задержан в октябре прошлого года. Он пришёл в вокзальную кассу для обмена билета и устроил перепалку с кассиром. Его задержали и после десяти суток административного ареста за хулиганство передали сотрудникам ФСБ.

При этом Рылов утверждает, что не собирался вступать в РДК*, а его целью был переезд в Германию для поиска более высокооплачиваемой работы. Его адвокат также указывал на инвалидность, из-за которой он не годен к службе.

Решением суда мужчину приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#суд
#госизмена
#инвалиды
#приговор
#тюрьма
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Дверь взрывозащиты сработала на станции метро Библиотека им. Ленина в Москве
На станции метро «Арбатская» в Москве сработал гермозатвор
17 августа 2024, 11:12

Фото: iStock/hank5

Дверь взрывозащиты сработала в переходе между станциями столичного метро «Библиотека им. Ленина» и «Арбатская». Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
На фотографии, отправленной очевидцами, видно, что дверь взрывозащиты частично поднялась над поверхностью пола, преградив путь пассажирам.

Также сообщается, что в настоящее время на станции и в переходах отсутствует освещение и не работают эскалаторы. Людям, которые упёрлись в открывшуюся дверь, пришлось возвращаться назад и идти пешком по ступеням неработающего эскалатора.


В настоящее время отсутствует информация о причинах срабатывания системы, также нет официальных данных от ГУП «Московский метрополитен» и Дептранса столицы.

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#москва
#освещение
#информация
#станция
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ВС снизил компенсацию за гибель в ДТП лежащего на дороге пьяного пешехода
ВС разрешил снизить компенсацию родственникам погибшего от наезда авто
17 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/Zolnierek

Размер компенсации за гибель человека или причинение вреда здоровью будет снижена, если пострадавший проявил грубую неосторожность. Об этом сообщается в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) России.
Отмечается, что инстанция рассмотрела жалобу водителя из Мурманской области. В феврале 2020 года он ехал по дороге в поздний час и наехал на неподвижно лежащего на проезжей части пьяного пешехода. Несмотря на то, что водитель ехал всего со скоростью 50 километров в час при разрешённых 60, он всё же не успел среагировать и совершить экстренное торможение. В результате пешеход скончался на месте. Тогда полиция не признала вины водителя и не стала возбуждать уголовное дело.

Однако родственникам погибшего через суд всё же удалось добиться получения от водителя компенсации в размере 700 тысяч рублей, которые должны были пойти на организацию похорон и ежемесячное содержание жены и дочери мужчины.

Водитель, получающий менее 74 тысяч рублей в месяц, содержащий неработающую супругу и четверых детей и выплачивающий кредит, потребовал уменьшения размера компенсации. Однако истцы указали на то, что он получает ежемесячную выплату, поскольку является Героем России.

Верховный суд после повторного рассмотрения дела постановил, что выплата такой крупной компенсации поставит семью водителя в трудное материальное положение, что будет несправедливо при учёте отсутствия вины в гибели пешехода. Вместе с тем запрещено обращать взыскание на выплаты Героям России.

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#суд
#россия
#дтп
#смерть
#компенсация
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В Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар
17 августа 2024, 10:52

Фото: istockphoto/curraheeshutter

В Китае на реке Янцзы загорелся бывший советский авианосец «Минск». Списанный военный корабль в 90-е годы прошлого века приобрела китайская компания.
Как передаёт информационное агентство Xinhua, судно находилось в порту города Наньтун в провинции Цзянсу на востоке Китая. Там корабль служил одной из площадок научно-технического индустриального парка Суситун на реке Янцзы. Во время работ по демонтажу и переоборудованию авианосца на судне вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв, сообщает издание. Причины возникновения пожара расследуются.

Авианосец «Минск» был спущен на воду в 1975 году, а выведен из состава Военно-морского флота РФ в 1993 году. Впоследствии его приобрела китайская компания. С 2006 года корабль был частью парка аттракционов в Шэньчжэне. В 2016 году его отбуксировали в Наньтун.

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