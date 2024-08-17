ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами в Судже

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ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и подготовили репортаж из Суджи Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что ФСБ также проводит правовую оценку материалов СМИ, свидетельствующих о нахождении на территории российского КПП в Судже американского корреспондента телеканала CNN Ника Пейтона Уолша. Решение будет вынесено позднее.
В ведомстве напомнили, что по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении российской госграницы предусматривается минимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или же тюремное заключение на срок до четырёх лет.
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