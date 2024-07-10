«Катятся в тартарары»: Трамп оценил состояние США при Байдене

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США разваливаются из-за политики администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.
Он отметил, что в настоящее время Штаты «катятся в тартарары». Проблемы наблюдаются на границе, в экономике. При Байдене, указал Трамп, фиксируется самый высокий уровень инфляции за всю историю страны. И такие разрушения будут продолжаться дальше, если у власти останутся демократы.
Трамп неоднократно в ходе своего выступления назвал Байдена угрозой для будущего США.
Президентские выборы в Соединённых Штатах назначены на 5 ноября. Ранее прошли неудачные для Байдена дебаты. Трамп дал конкуренту шанс реабилитироваться и пригласил его на ещё одни дебаты на этой неделе.
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Трамп неоднократно в ходе своего выступления назвал Байдена угрозой для будущего США.
Президентские выборы в Соединённых Штатах назначены на 5 ноября. Ранее прошли неудачные для Байдена дебаты. Трамп дал конкуренту шанс реабилитироваться и пригласил его на ещё одни дебаты на этой неделе.
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Анастасия Чинкова