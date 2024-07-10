«Люди не замечают»: Зеленский пожаловался на работу СМИ в США

Предстоящие выборы президента в США затмевают в СМИ проходящий в Вашингтоне саммит НАТО, пожаловался на своей странице в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, юбилейный саммит НАТО должен стать топ-событием, однако в СМИ его не делают главным, отдавая предпочтение разговору о выборах, которые пройдут в ноябре. Так люди, отметил Зеленский, не замечают исторического расширения НАТО за счёт двух новых государств.
Украинский лидер добавил, что в США сейчас все ждут ноября.
Саммит НАТО, приуроченный к 75-летию подписания соглашения Североатлантического альянса в 1949 году, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее итоги первого дня встречи подвёл посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, этот день вновь показал агрессивную сущность альянса.
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Украинский лидер добавил, что в США сейчас все ждут ноября.
Саммит НАТО, приуроченный к 75-летию подписания соглашения Североатлантического альянса в 1949 году, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее итоги первого дня встречи подвёл посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, этот день вновь показал агрессивную сущность альянса.
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Анастасия Чинкова