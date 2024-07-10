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«Люди не замечают»: Зеленский пожаловался на работу СМИ в США

Зеленский: выборы президента США затмевают в СМИ саммит НАТО
10 июля 2024, 04:59

Предстоящие выборы президента в США затмевают в СМИ проходящий в Вашингтоне саммит НАТО, пожаловался на своей странице в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, юбилейный саммит НАТО должен стать топ-событием, однако в СМИ его не делают главным, отдавая предпочтение разговору о выборах, которые пройдут в ноябре. Так люди, отметил Зеленский, не замечают исторического расширения НАТО за счёт двух новых государств.

Украинский лидер добавил, что в США сейчас все ждут ноября.



Саммит НАТО, приуроченный к 75-летию подписания соглашения Североатлантического альянса в 1949 году, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее итоги первого дня встречи подвёл посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, этот день вновь показал агрессивную сущность альянса.

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«Шанс реабилитироваться»: Трамп предложил Байдену повторно провести дебаты
Трамп предложил Байдену повторно провести дебаты на этой неделе
10 июля 2024, 04:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему главе государства Джо Байдену провести ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы реабилитироваться после провала.
Трамп призвал избирателей и политиков помнить, что Байден «очень плохой парень», и не жалеть его. После он заявил, что официально предлагает Байдену реабилитироваться перед всем миром и провести ещё одни дебаты, чтобы теперь «сонный Джо Байден» смог доказать всем, что ещё может быть президентом.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое число голосов для выдвижения своей кандидатуры от партии республиканцев. Байден также получил поддержку необходимого числа делегатов от партии демократов.

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#сша
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Подведены итоги первого дня саммита НАТО
Антонов: первый день саммита НАТО показал агрессивную сущность объединения
10 июля 2024, 04:29

Фото: РИА Новости

Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что участники встречи ничего не говорили о мирном урегулировании конфликта на Украине, вновь пропагандируя милитаризм и военную экспансию.

Антонов указал на то, что западные страны продолжают навязывать авторитарные порядки, которые выгодны «золотому миллиарду», и прокладывают дорогу к третьей мировой войне. Они находятся в отчаянии, поскольку осознают, что не могут сломить Россию руками Украины.

По словам посла, Североатлантический альянс такими заявлениями пытается запугать собственный народ, нагнетая «военный психоз» и яро демонизируя Россию.

Дипломат добавил, что такая риторика всё чаще вызывает отторжение у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.

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#нато
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#заявление
#россия
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На саммите НАТО признали, что не успевают производить оружие для Киева
10 июля 2024, 04:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Официальные лица, присутствующие на саммите НАТО в Вашингтоне, признали, что Европа и США не успевают производить оружие для Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что многие, в том числе оборонные предприятия и Пентагон, признают, что их первоначальные расчёты о наращивании производства вооружений для Украины были слишком оптимистичными.

Например, чтобы вдвое нарастить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin необходимо четыре года, а не два, как это оценивалось изначально. Трудности, прежде всего, связаны с перебоями поставок и нехваткой рабочей силы.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Он посвящён 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нём также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

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#украина
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#оружие
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США и их союзники обязались выделить Киеву средства для укрепления ПВО
США и союзники обязались выделить Киеву более 1 млрд долларов на укрепление ПВО
10 июля 2024, 03:50

Фото: iStock/Andrii Atanov

США и их союзники обязались выплатить свыше одного миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины. Об этом сообщается в опубликованном совместном заявлении Штатов и их партнёров.
Отмечается, что помощь в сфере безопасности оказывается коалиция, состоящая из более 50 стран. В рамках Инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне они пообещали выделить помощь Киеву в размере более миллиарда долларов, которая будет направлена на развитие ПВО.

Совместно с Украиной Североатлантический альянс осуществляет разработку совместной интегрированной архитектуры ПВО и ПРО.

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#сша
#украина
#помощь
#пво
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Премьер Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
10 июля 2024, 03:11

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году. Об этом сообщается в принятом лидерами совместном заявлении по итогам XXI российского-индийского ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство».
Моди поблагодарил российского президента за гостеприимство, после чего пригласил его посетить Индию в следующем году.

Напомним, что Моди прибыл в Москву 8 июля. В первый день Путин принял коллегу в своей резиденции в Ново-Огарёво, где прошла неформальная встреча. Во вторник лидеры встретились в официальной обстановке и провели переговоры, затронув множество тем, в частности, развитие двусторонних отношений.

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#россия
#индия
#владимир путин
#сотрудничество
#политика
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Венгрия на саммите НАТО намерена подтвердить отказ от участия в миссии на Украине
Сийярто: Венгрия подтвердит отказ от участия в миссии на Украине на саммите НАТО
10 июля 2024, 03:00

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия на саммите НАТО в Вашингтоне подтвердит свой отказ от участия в миссии альянса, направленной на оказание военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на саммите.
Ожидается, что в ходе встречи будет принято решение об учреждении миссии НАТО по координации военных поставок и подготовке бойцов ВСУ. Сийярто подчеркнул, что позиция Будапешта касаемо участия в этой миссии всем ясна.

Глава МИД отметил, что у страны есть соглашение с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обещание от будущего главы альянса Марка Рютте, что Венгрия сможет избежать участия.

Сийярто пояснил, что Венгрия не намерена отдавать своих солдат, платить деньги венгерских налогоплательщик и отдавать территорию страны для проведения этих действий.

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#венгрия
#нато
#саммит
#украина
#помощь
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Нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в ход выборов
10 июля 2024, 02:29

Фото: iStock/twinsterphoto

США якобы фиксируют попытки России оказать влияние на американских избирателей и очернить конкретных политических деятелей в преддверии президентских выборов. Такое заявление сделал представитель офиса директора нацразведки США, слова которого передаёт агентство Reuters.
При этом отмечается, что в Соединённых Штатах не наблюдают планов по снижению или уничтожению возможности проведения выборов, которые запланированы на ноябрь этого года.

Также представитель добавил, что Китай, в свою очередь, не собирается никак влиять на ход и итоги президентских выборов в США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в ход выборов в США, поэтому не планирует это делать и в настоящее время.

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#сша
#россия
#выборы
#политика
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Рассекреченный документ: Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО
10 июля 2024, 02:20

Фото: iStock/demaerre

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе встречи с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1997 году обещал, что НАТО не Москве, однако не хотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе. Об этом сообщается в документах, рассекреченных Архивом национальной безопасности США.
Клинтон заявлял, что стремиться создать такой Североатлантический альянс, который не будет угрожать России, но позволит США и Канаде присутствовать в Европе и продолжать работать с Москвой. Таким образом он хотел создать свободную Европу и решить накопившиеся проблемы.

Также американский президент указывал на то, что обещание не допустить Россию до членства в НАТО было плохой попыткой при построении новой НАТО, но это было бы также плохо при построении новой России.

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#нато
#сша
#россия
#борис ельцин
#архив
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Рассекреченный документ из архивов США: 30 лет назад Украину тайно готовили к НАТО
В США рассекретили документ 1994 года о тайном плане подготовить Украину к НАТО
10 июля 2024, 02:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Совет национальной безопасности Белого дома в 1994 году тайно разрабатывал план о подготовке Украины к вступлению в НАТО. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном Архивом нацбезопасности США.
«Возможность членства Украины, балтийских и южных государств должна быть поддержана. Мы не должны оставлять их в серой зоне российского влияния. Говоря это, мы не должны озвучивать эту мысль публично или в частном порядке внутри НАТО в данный момент, учитывая чувствительность России. В ближайшей и средней перспективе мы должны развивать стратегию в отношении Украины и параллельно углублять партнерство НАТО с Россией», – указывается в меморандуме на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.
Данный документ разработали в декабре 1994 члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие.

С Россией предполагалось вести серьезный диалог, но при этом не допускать того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

Ранее из рассекреченных документов стало ясно, что бывший президент США Альберт Гор пообещал предупредить Россию о расширении НАТО на Восток. Об этом он заявил экс-президенту РФ Борису Ельцину в 1994 году.

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