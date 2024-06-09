Объявлены имена шести кандидатов в президенты Ирана

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Представитель избирательного штаба при МВД Ирана, Мохсен Эслами, официально объявил шесть кандидатов на пост президента страны, передает телеканал IRIB.
В список вошли мэр Тегерана Алиреза Закани, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также представитель Высшего руководителя Ирана в совете национальной безопасности Саид Джалили. Кроме того, среди претендентов числятся депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.
Однако бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента Али Лариджани к выборам не допущены.
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Артем Кузьмин