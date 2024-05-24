США обвинили в авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана

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Экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что ответственность за авиакатастрофу с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Резаи, Вашингтон ввел против Тегерана санкции и не выполнял взятые обязательства в области обслуживания иранского авиапарка.
Ранее генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль
Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоялись его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.
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Ранее генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль
Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоялись его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.
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Екатерина Коршунова