Путин мог попасть в схожую авиакатастрофу, как погибший президент Ирана Раиси

Россия имеет активы западных стран, которые хранятся в виде «замороженных денег на счетах». Если российские активы будут незаконно использоваться на Западе, то Москва зеркально ответит на эти действия. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.