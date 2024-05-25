Путин мог попасть в схожую авиакатастрофу, как погибший президент Ирана Раиси

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Президент России Владимир Путин мог попасть в авиакатастрофу, схожую с той, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.
Авиакатастрофа, жертвой которой стал иранский президент Ибрахим Раиси, очень напоминает трагедию, произошедшую с губернатором Красноярского края генералом Александром Лебедем в 2002 году. Тогда вертолёт с чиновником столкнулся с ЛЭП и разбился. Это произошло накануне перевыборов губернатора региона. Раиси также погиб за год до выборов президента в Иране.
Перед своей гибелью Лебедь вступил в конфликт с владельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным и хозяином Красноярского алюминиевого завода криминальным авторитетом Анатолием Быковым. Выживший пилот вертолёта Тахир Ахмеров уверял, что катастрофа была терактом, однако до сих пор трагедия покрыта завесой тайны, пишет «Царьград».
Что же касается гибели Раиси, здесь тоже бытует несколько версий. Согласно одной из них, США могли изменить сигналы GPS, что привело к дезориентации экипажа, летевшего в условиях тумана. По другой версии, причиной крушения мог стать сам Раиси или кто-то из его подчинённых, которые могли случайно помешать действиям пилотов.
Подобная ситуация чуть не произошла и с Владимиром Путиным в новогоднюю ночь 2000 года, когда Борис Ельцин выступил по телевидению и заявил, что устал. Тогда Путин должен был лететь из Махачкалы в Гудермес. Начальник боевой подготовки авиации в Чечне Николай Калинин понимал, что в Гудермесе плохие площадки для посадки вертолётов и настаивал на отмене вылета. Однако группу из четырёх вертолётов всё же отправили к месту. Во время полёта, который производился ночью, сильно испортилась погода. Тогда Калинину всё же удалось развернуть все четыре вертолёта и отправиться обратно в Махачкалу. Он сообщил, что это спасло жизнь будущему президенту России, поскольку посадка в таких условиях была крайне затруднительной и могла привести к катастрофе.
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Перед своей гибелью Лебедь вступил в конфликт с владельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным и хозяином Красноярского алюминиевого завода криминальным авторитетом Анатолием Быковым. Выживший пилот вертолёта Тахир Ахмеров уверял, что катастрофа была терактом, однако до сих пор трагедия покрыта завесой тайны, пишет «Царьград».
Что же касается гибели Раиси, здесь тоже бытует несколько версий. Согласно одной из них, США могли изменить сигналы GPS, что привело к дезориентации экипажа, летевшего в условиях тумана. По другой версии, причиной крушения мог стать сам Раиси или кто-то из его подчинённых, которые могли случайно помешать действиям пилотов.
Подобная ситуация чуть не произошла и с Владимиром Путиным в новогоднюю ночь 2000 года, когда Борис Ельцин выступил по телевидению и заявил, что устал. Тогда Путин должен был лететь из Махачкалы в Гудермес. Начальник боевой подготовки авиации в Чечне Николай Калинин понимал, что в Гудермесе плохие площадки для посадки вертолётов и настаивал на отмене вылета. Однако группу из четырёх вертолётов всё же отправили к месту. Во время полёта, который производился ночью, сильно испортилась погода. Тогда Калинину всё же удалось развернуть все четыре вертолёта и отправиться обратно в Махачкалу. Он сообщил, что это спасло жизнь будущему президенту России, поскольку посадка в таких условиях была крайне затруднительной и могла привести к катастрофе.
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Анастасия Чинкова