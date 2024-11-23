Объявленого иноагентом экс-депутата Госдумы исключили из партии

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Объявленого иностранным агентом бывшего депутата Государственной Думы РФ Олега Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия – За правду», говорится на сайте партии.
«Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина* в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что решение об исключении Шеина* было принято президиумом центрального совета партии.
Ранее Министерство юстиции России признало бывшего депутата государственной Думы Олега Шеина* иностранным агентом. Было заявлено, что политик выступал в качестве эксперта и ответчика на информационных платформах, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он не только участвовал в распространении материалов иностранными агентами, но и участвовал в распространении «недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».
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* внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов
Александр Климов