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Объявленого иноагентом экс-депутата Госдумы исключили из партии

Объявленого иноаегентом экс-депутата Госдумы Шеина исключили из партии
Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Объявленого иностранным агентом бывшего депутата Государственной Думы РФ Олега Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия – За правду», говорится на сайте партии.
«Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина* в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что решение об исключении Шеина* было принято президиумом центрального совета партии.



Ранее Министерство юстиции России признало бывшего депутата государственной Думы Олега Шеина* иностранным агентом. Было заявлено, что политик выступал в качестве эксперта и ответчика на информационных платформах, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он не только участвовал в распространении материалов иностранными агентами, но и участвовал в распространении «недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

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* внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов
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#депутат
#партия
#минюст рф
#иноагенты
Путин охарактеризовал ракету «Орешник»
Путин: «Орешник» станет гарантом суверенитета и территориальной целостности
23 ноября 2024, 01:28

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Ракетная система «Орешник» – еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
До этого заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Орешник заявил, что баллистическая ракета «Орешник» повлияет на ход боевых действий украинского конфликта.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#владимир путин
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#украина
#россия
#дмитрий медведев
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Песков сообщил о работе по восстановлению новых российских регионов
Песков: для восстановления новых регионов РФ ведется титаническая работа
23 ноября 2024, 01:09

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Титанические работы ведутся по восстановлению новых регионов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, одновременно реконструируются и ремонтируются десятки тысяч различных объектов – прокладываются дороги, проводится ремонт домов, поврежденных во время боевых действий.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в населенных пунктах, контролируемых российскими войсками в новом регионе, будут установлены временные администрации.

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#дмитрий песков
#марат хуснуллин
#новые регионы
#ремонт дорог
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В украинском городе мужчины перестали выходить на работу из-за облав
В Харькове мужчины перестали выходить на работу в связи с облавами ТЦК
22 ноября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/Iryna Imago

В Харькове большинство мужчин перестают ходить на работу из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание ​«Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за существует «риск не доехать до работы». Поэтому некоторые мужчины не выходят из дома, другие добираются туда с осторожностью. В то же время компании продолжают работать.

Ранее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что власти Харьковской области хотят усилить региональную мобилизацию. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

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#украина
#харьков
#военком
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В Британии заявили о предупреждении с Украины
Express: ракета «Орешник» может долететь до Великобритании за 20 минут
22 ноября 2024, 23:43

Фото: iStock/nevenmn

На Украине выступили с предупреждениям британским властям после удара ракетой «Орешник» по Днепропетровску. Об этом сообщает британское издание Express.
Издание отмечает, что после запуска «Орешник» может взлететь и поразить Польшу за 12 минут, Германию – за 15 минут, Великобританию – за 20 минут.

Издание подчеркивает, что представители Североатлантического альянса при этом преуменьшают риски. Express обратила внимание на слова представителя НАТО Фарах Дахлаллы. Она отметила,, что использование «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины ее союзниками.

Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны РФ и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и темпы разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

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#нато
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Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия
Медведев: власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия
22 ноября 2024, 23:21

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал о применении Россией ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российские власти не сумасшедшие и не хотят применять ядерное оружие. Он назвал использование ядерного оружия «крайним вариантом».

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», – добавил он.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#орешник
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#украина
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Медведев назвал условие завершения украинского конфликта
Медведев: Трамп может положить конец украинскому конфликту
22 ноября 2024, 23:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп сможет обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Политик подчеркнул, что Трамп представляет собой прагматичного человека. Медведев напомнил, что избранный американский президент «во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением этого конфликта в кратчайшие сроки».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предложил, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что американский политик разрешит кризис силой. По словам министра, Трамп не поддержит решение, которое невыгодно для Киева.

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#дмитрий медведев
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#сша
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Президент Белоруссии предоставил убежище бывшему польскому судье Шмидту
22 ноября 2024, 22:39

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил убежище в республике бывшему польскому судье Томасу Шмидту, передал Телеграм-канал «Пул Первого».
«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томасу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — говорилось в сообщении канала.

Ещё президент Белоруссии 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища. Гражданство получили 257 человек, 15 из которых не достигли совершеннолетия. В указе Александра Лукашенко числятся люди из 16 государств — это Украина, Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Сирия, Палестина и другие.

Ранее лидер белорусского государства Александр Лукашенко обратил внимание, что практически все вынужденные отключения интернета, которые случались в стране во время митингов и протестов, были произведены с его разрешения.

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«Поразит цели по всей Европе»: выступление Путина на совещании с главами Минобороны и ОПК, возможности ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 20:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 22 ноября провел встречу с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Особое внимание глава государства уделил применению ракеты «Орешник» в зоне проведения СВО. О главных заявлениях, озвученных на совещании, расскажет «Радио 1».

Тема встречи Владимира Путина с руководством Минобороны — система «Орешник»


Владимир Путин обратился к руководству Минобороны РФ и представителям ОПК и поздравил их с успешным испытанием.

«Испытания ракеты "Орешник" прошли успешно, и я вас с этим поздравляю. Мы будем продолжать испытания», — заявил президент.

Он также отметил, что "Орешник" — это не просто модернизация устаревших систем, а совершенно новая разработка, аналогичного оружия в мире пока не существует. При этом вооружение не является средством массового поражения, добавил российский лидер.


Будет ли система «Орешник» принята на вооружение армии РФ


Главком РВСН Сергей Каракаев на совещании с Путиным предложил принять комплекс "Орешник" на вооружение. Президент России поддержал предложение.

«Решение о серийном производстве "Орешника" принято и практически реализовано, ракета будет введена в состав вооружения РВСН. В процессе испытаний находятся несколько систем подобного типа, и у нас формируется целая линейка ракет средней и меньшей дальности», — сообщил глава государства.
Президент также добавил, что ракета является еще одним надежным гарантом территориальной целостности России.

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Есть ли противодействия ракете «Орешник»


Сергей Каракаев отметил, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе, что говорит о большой дальности и уникальности оружия. Владимир Путин, в свою очередь, завил, что комплекс «Орешник» способен атаковать цели на скорости до 2–3 км/с, и существующие системы противовоздушной обороны не могут его перехватить.

Создатели ракеты «Орешник» будут награждены


Создатели новейшей ракеты «Орешник» получат государственные награды, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа над этой ракетной системой заслуживает особого уважения и признания.

«Создатели „Орешника“ будут представлены к госнаградам», — заявил глава государства.


Фото: iStock/Olena Bartienieva


Когда и куда был нанесен удар ракетой «Орешник»


21 ноября Владимир Путин сообщил, что ракетой «Орешник» был поражён один из крупнейших промышленных комплексов на территории Украины, известный ещё со времён Советского Союза, который продолжает производить ракетную технику. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о предприятии «Южмаш».

Путин отметил, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.

«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться в зависимости от угроз безопасности России», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине Россия заранее уведомит мирных жителей и призовет граждан покинуть опасные зоны, так как «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».

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Каракаев: комплекс «Орешник» способен поразить цели на всей территории Европы
22 ноября 2024, 20:16

Сергей Каракаев (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в ходе совещания с лидером российского государства заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» имеет возможность поражать цели по всей европейской территории — это выгодно его отличает от иных видов высокоточного оружия большой дальности.
В ходе совещания с руководством РВСН президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, в скором времени ракеты будут поставлены на вооружение в РВСН. Глава государства поздравил руководство Минобороны России с успешным испытанием «Орешника».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории. Он рассказал, что ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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#владимир путин
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