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Украинские СМИ публикуют ложные статьи о причастности Москвы к блокаде на польско-украинской границе, однако, это играет на руку России, с таким заявлением выступил депутат Европейской парламента Рышард Чарнецкий в своей статье для Do Rzeczy.
«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — написал Чарнецкий.
Депутат напомнил, что средства массовой информации Украины обвиняют Россию в причастности к блокаде Украины на польской границе. Чарнецкий также подчеркнул, что эти статьи - отражение риторики президента Владимира Зеленского, которые только подтверждают узость его мышления.
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Евгения Парфентьева