«Смешно даже думать»: В США оценили перспективу нового наступления ВСУ

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Украинские военные не способны организовать еще одно контрнаступление. Об этом заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.
«Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда», — отметил Миршмайер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он считает, что страны Запада не смогут предоставить необходимое вооружение и обучить украинских военных даже к 2025 году, для того, чтобы они смогли оказать армии России должное сопротивление. Он также напомнил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось мощным провалом.
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Элина Позднякова