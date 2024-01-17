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«Смешно даже думать»: В США оценили перспективу нового наступления ВСУ

Профессор Миршаймер: ВСУ не способны начать новое контрнаступление
17 января 2024, 20:19
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные не способны организовать еще одно контрнаступление. Об этом заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.
«Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда», — отметил Миршмайер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он считает, что страны Запада не смогут предоставить необходимое вооружение и обучить украинских военных даже к 2025 году, для того, чтобы они смогли оказать армии России должное сопротивление. Он также напомнил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось мощным провалом.


Таким образом, Миршаймер делает вывод, что украинская армия потерпит поражение от ВС РФ уже в этом или следующем году. По его словам, такой исход событий является наиболее вероятным.

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Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%
17 января 2024, 19:54

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Отмечается, что даже сокращенная помощь в 8 раз превышает расходы властей на субсидии, против сокращения которых протестуют немецкие фермеры. Согласно информации Кильского института мировой экономики, по итогам прошлого года правительство Германии пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро меньше.

Напомним, что акции протестов, которые организуются фермерами ФРГ, проходят из-за переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. Компромисс между ​сторонами так и не был достигнут.

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ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове
17 января 2024, 19:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Армия России нанесла высокоточный удар по зданию, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Вечером 16 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наёмники», - говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что здание, в котором находились иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, было полностью уничтожено. По данным министерства, при ударе было ликвидировано более 60 боевиков. При этом порядка 20 человек были ранены и направлены в медучреждения.

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#Харьков
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В Херсонской области российские десантники водрузили флаг РФ в центре Крынок
17 января 2024, 19:14

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные водрузили российский флаг в центре населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом пишет военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале. Флаг установили бойцы 2-й роты 810-го десантно-штурмового батальона. Других подробностей не приводится. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не последовало.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.

Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.

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#россия
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Украинский министр: ВСУ впервые применили ПВО из советских и западных элементов
17 января 2024, 18:23

Фото: iStock/Zeferli

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения.
Как сообщает агентство «РБК-Украина», Камышин мог иметь в виду проект FrankenSAM, представляющий гибридную систему противовоздушной обороны. Стоит отметить, что с этим проектом напрямую связаны США, которые приступили к его разработке еще в 2022 году.

Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#всу
#пво
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Армия России начала масштабную атаку, заявили в Британии
Эксперт Меркурис: ВС РФ уничтожает украинское ПВО и ВПК ракетными ударами
17 января 2024, 17:49

Фото: iStock/e-crow

Армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк», — рассказал Меркуриус в эфире YouTube-канала Duran.

Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.

Таким образом, Меркуриус делает вывод, что системы Patriot не могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отмечая, что это было давно известно.

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Мать военнослужащей ВСУ, погибшей под Артемовском, рассказала о плохом отношении властей
Мать погибшей военной ВСУ рассказала о плохом отношении властей Украины
17 января 2024, 17:33

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Мать погибшей военнослужащей Вооруженных сил Украины пожаловалась на плохое отношение властей к родственникам погибших и пропавших без вести украинских военных.
Женщина уточнила, что ее дочь принимала участие в боевых действиях на стороне ВСУ в районе Артемовска. Какое-то время она считалась без вести пропавшей, однако позже стало известно о ее гибели.

«Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите», -цитирует РИА Новости женщину.

По ее словам, на все запросы в подразделениях отвечают, что там такой человек не числился.

Она также рассказала о наркотиках, которые принимают украинские военные для подавления страха. Женщина уточнила, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.

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Представительство ДНР: утром при обстреле ВСУ Еленовки повредило амбулаторию
17 января 2024, 17:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины написало в телеграм-канале, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике.
Информация о пострадавших не уточняется. Отмечается, что Еленовка попала под обстрел украинских войск в 5.10 утра. Противник выпустил 4 снаряда.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#жилой село
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#обстрел
#днр
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Хинштейн: Росгвардия проверит воинскую часть в ДНР после пожара
17 января 2024, 17:08

Фото: iStock/sarawutk

Руководство Росгвардии проведёт проверку воинской части в ДНР, в которой произошёл пожар с утратой оружия, об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал «Филолог в засаде» сообщил, что 15 января разгорелся пожар КПП подразделения Росгвардии в Донецкой Народной Республики. После пожара выяснилось, что «сгорели три единицы АК и пулемет».

«Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками», — прокомментировал ситуацию Хинштейн.

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#пожар
#днр
#росгвардия
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Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
17 января 2024, 16:52

Фото: iStock/Photoboyko

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Внимание! Воздушная тревога», — предупредил местных жителей Развожаев.

Также сообщается, что в регионе приостановлено движение общественного транспорта.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе была объявлена 5 января в 11:18 (по московскому времени).

При этом, 14 января сигнал воздушной тревоги прозвучал в 11 областях Украины. Помимо столицы страны и ​некоторых других регионов, сирены проревели в подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.

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#воздушная тревога
#севастополь
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