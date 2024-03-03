«Очень мрачный портрет»: Кнайсль высказалась о перехвате переговоров из Бундесвера

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Обнародованные переговоры офицеров Бундесвера рисуют очень мрачный портрет военной элиты ФРГ, с таким заявлением выступила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с «РИА Новости».
«(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — заявила собеседница агентства.
Глава RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в сети переговоры высшего военного руководства Германии, на которых офицеры обсуждают передачу Вооружённым силам Украины крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской инфраструктуре.
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