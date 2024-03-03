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«Очень мрачный портрет»: Кнайсль высказалась о перехвате переговоров из Бундесвера

Кнайсль: Переговоры военных из ФРГ показывают непрофессионализм армейской элиты
03 марта 2024, 18:15
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Обнародованные переговоры офицеров Бундесвера рисуют очень мрачный портрет военной элиты ФРГ, с таким заявлением выступила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с «РИА Новости».

«(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — заявила собеседница агентства.

Глава RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в сети переговоры высшего военного руководства Германии, на которых офицеры обсуждают передачу Вооружённым силам Украины крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской инфраструктуре.

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#германия
#россия
#переговоры
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«Комик, но не президент»: Глава Сирии метко высказался о Зеленском
Асад: Зеленский в роли комедианта был успешнее, чем на посту президента
03 марта 2024, 17:37

Украинский лидер Владимир Зеленский был гораздо успешнее в роли комика, чем президента, с таким заявлением выступил глава Сирии Башар Асад в интервью для «Соловьев Live».
«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — прокомментировал ситуацию Асад.

Журналист спросил сирийского лидера, повлияли на него санкции. На это он ответил, что они «вызвали у него нервное расстройство».

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. При этом, до этого он приобрёл популярность в качестве шоумена, комика, актёра кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёра, сценариста, продюсера кино и телевидения, телеведущего, певца, пародиста и юмориста.

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#владимир зеленский
#украина
#сирия
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В Канаде заявили о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального*
Глава МИД Канады Жоли: против России введут санкции из-за смерти Навального*
03 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Правительство Канады планирует ввести санкции против России из-за смерти Алексея Навального*.
Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, передает Reuters.

Уточняется, что ограничения будут относи ться к шести российским должностным лицам. Известно, люди к которым будут введены санкции, это «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».

Из-за смерти Алексея Навального* в колонии санкции против Российской Федерации уже были введены США, Великобританией и Австралией. В МИД Канады в прошлом месяце был вызван посол России Олег Степанов, ему было выражено осуждение.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу передало информацию о гибели Навального* в колонии.

*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

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#санкции
#мид
#ограничения
#сотрудники
#канада
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В США заявили о потере Байденом своих сторонников
The New York Times: часть сторонников Байдена готова проголосовать за Трампа
03 марта 2024, 17:11

Фото: istockphoto / rarrarorro

Каждый десятый сторонник действующего лидера Америки Джо Байдена на выборах 2020 года гоов теперь проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Об этом говорят опросы, проведенные изданием The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Согласно полученным данным, лишь 83 процента избирателей, отдавших голос за Байдена в 2020 году, на предстоящих выборах планируют поддержать действующего президента. При этом экс-президент США Трамп сейчас надеется на поддержку 97 процентов своих прежних сторонников.

Помимо этого, результаты опроса показывают недовольство жителями США политикой нынешней администрации. 47 процентов американцев считают, что их лидер не выполняет все свои обязанности. Лишь четверть респондентов верят, что Америка двигается в правильном направлении и их все устраивает.

Среди главных проблем участники опроса выделяют ситуацию в экономике.

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#сша
#президент
#лидер
#трамп
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Башар Асад поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах в России
03 марта 2024, 16:09

Фото: сайт Кремля, ТАСС/Владимир Гердо

Президент Сирии Башар Асад открыто выразил поддержку кандидатуре действующего главы российского государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента Российской Федерации, сообщает ТАСС.
В эксклюзивном интервью телеканалу «Соловьев Live», которое транслировалось на «Россия-1» и «Смотрим», Асад отметил значительный вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии. Он подчеркнул, что фигура Путина, принявшего решение оказать помощь Дамаску в этом вопросе, имеет большое значение для сирийского народа.

«Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», - заявил Асад.
Президент Сирии также выразил уверенность, что дальнейшее пребывание Путина на посту президента России будет благоприятным для его страны.

Асад позитивно оценил решения, принятые Путиным, которые, по его мнению, возвращают России ее ведущую роль на международной арене и восстанавливают геополитический баланс.

«Россия сегодня является страной, от которой зависит судьба мира», - подчеркнул сирийский лидер.
Выборы президента Российской Федерации пройдут три дня: 15, 16 и 17 марта.

Поддержка Башара Асада в адрес Путина является отражением тесных отношений между Сирией и Россией, сложившихся в последние годы. Россия оказала значительную военную и дипломатическую поддержку Асаду в войне против терроризма, что помогло ему удержаться у власти и сохранить территориальную целостность страны.

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#выборы
#россия
#президент
#сирия
#человек
#поддержка
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Французский юморист остро пошутил о войне с Россией
03 марта 2024, 15:42

Фото: iStock/saiko3p

Филипп Кавривьер, известный французский комик и телеведущий, выразил сомнения в целесообразности защиты Франции в случае конфликта с Россией, пишет Telegram-канал «ИноТВ».
В эфире программы «О времена!» на France 2 Кавривьер в шутливой форме заявил, что он не намерен сражаться за страну и даже начал учить гимн России на всякий случай.

Юморист объяснил свое нежелание сражаться за Францию тем, что в душе он - Мисс Франция, которая выступает за мир во всем мире.

«Не вижу смысла ввязываться в войну, если нам точно надерут задницу», — сказал Кавривьер.
Кавривьер признался, что видит огромную разницу между угрозами Путина и Макрона: «Один из них серьезен, а другой – Макрон». Он также отметил, что при первом выстреле со стороны России он будет считать войну проигранной и отправится в свой дом на Лазурном берегу с плакатом «Да здравствует Путин!».

Его шутка вызвала бурную реакцию соотечественников на фоне обострения напряжённости между Францией и Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить войска на Украину, на что президент России Владимир Путин ответил предупреждением о наличии у России оружия, способного поражать цели на территории противников. Теперь одни французы считают, что Кавривьер слишком преувеличивает опасность, в то время как другие разделяют его скептицизм относительно исхода возможного конфликта с Россией.

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#франция
#президент
#опасность
#макрон
#россия
#война
#владимир путин
#телевидение
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Джон Хили: Великобритания не сможет противостоять России в потенциальной войне
03 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/nevenmn

Британский парламентарий Джона Хили признался газете Daily Express, что его страна не способна противостоять России.
Хили подчеркнул, что силы и системы обороны Великобритании не приспособлены для сдерживания и противостояния российской мощи. Одной из основных проблем, отмеченных политиком, является недостаточное количество военных сил в Великобритании. Это вызывает серьёзные опасения относительно возможности страны дать полноценный отпор России, если произодёт военный конфликт.

Кроме того, Хили отметил, что оборонная политика Великобритании «начинается» на Украине, указывая на важность поддержки страны в её конфликте с Россией.

Россия не раз выражала протесты против наращивания активности НАТО у своих западных границ. Официальный Кремль подчеркивает, что Россия не является угрозой для других стран, но не оставит без внимания действия, которые могут потенциально нанести ущерб её интересам.

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#россия
#политика
#великобритания
#нато
#военные
#конфликт
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Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина
Глава Минобороны Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина
03 марта 2024, 14:58

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Главы западных стран должны услышать адресованные им заявления президента России Владимира Путина, которые он произнес в своем послании Федеральному собранию 29 февраля.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин». По словам Шойгу, это не обычные сигналы, это послания, которые назрели уже давно.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также призвал НАТО прислушаться к словам лидера Российской Федерации о возможности начала ядерного конфликта.

«Если президент России что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — высказался Джонсон.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что действия и высказывания недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и крушению цивилизации.

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#сергей шойгу
#владимир путин
#президент
#нато
#переговоры
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Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
03 марта 2024, 14:13

Фото: kremlin.ru

Германия начала подготовку к войне с Россией, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного немецкого руководства о поставке Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе», — отметил Медведев.

Политик убеждён, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявит, что был не в курсе этих переговоров и пообещает разобраться в случившемся.

Однако, по словам Медведева, атаку на российские регионы может затевать даже не сам Шольц, а руководство Бундесвера.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — подытожил зампред Совбеза.

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#дмитрий медведев
#германия
#крымский мост
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Vijesti: После протестов в Белграде пройдут новые муниципальные выборы
03 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/rarrarorro

Сербские оппозиционеры добились проведения новых муниципальных выборов в Белграде, об этом сообщил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич, его цитирует Vijesti.
«Мы подняли планку (легитимности). Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», - продекламировал Шапич.

Протесты в Сербии вспыхнули в конце 2023 года. Тогда на муниципальных выборах победила правящая партия страны, набрав 40 процентов голосов, в это время оппозиционеры смогли набрать только 35 процентов.

Шапич заявил, что повторные выборы очень важны Белграда. По его словам, их результаты будут определяющими для направления, в котором будет развиваться страна в будущем.

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#сербия
#протесты
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