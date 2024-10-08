«Очень серьезный подарок»: Лукашенко рассказал, что подарил Путину на день рождения

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин получил на день рождения от белорусского коллеги Александра Лукашенко «очень серьезный подарок». Именно так охарактеризовал презент лидер Белоруссии.
Александр Лукашенко ответил журналистам, что подарил Владимиру Путину произведение белорусских мастеров.
«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Белорусский лидер не стал более подробно рассказывать, что именно подарил российскому президенту на день рождения 7 октября. Об этом Лукашенко посоветовал узнать у российской стороны.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал подарок специально к дню рождения Владимира Путина перед самой встречей. Также было очень тёплое послание от Председателя КНР Си Цзиньпина.
Читайте также:
Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова
В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным
«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Белорусский лидер не стал более подробно рассказывать, что именно подарил российскому президенту на день рождения 7 октября. Об этом Лукашенко посоветовал узнать у российской стороны.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал подарок специально к дню рождения Владимира Путина перед самой встречей. Также было очень тёплое послание от Председателя КНР Си Цзиньпина.
Читайте также:
Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова
В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным
Лия Мурадьян