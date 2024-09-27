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«Очень содержательно»: Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Зеленский назвал очень содержательной встречу с Трампом в Нью-Йорке
27 сентября 2024, 22:59

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал очень содержательной встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 27 сентября. Об итогах беседы глава киевского режима написал в Telegram.
«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы"», — написал Владимир Зеленский.
Зеленский добавил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и ее последствия для народа страны. Пришли к выводу, что Украине нужен «справедливый мир», сообщил глава киевского режима.



Ранее украинский депутат назвал действия Зеленского «идиотскими» и спрогнозировал наступление российской армии по всей линии фронта после неудачи президента в США. Кроме этого Ветеран ВМФ США Джек Пособец заявил, что для украинского лидера «все кончено».

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В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» в ходе авиаудара по Бейруту
Tasnim: руководители «Хезболлы» не погибли во время авиаудара Израиля по Бейруту
27 сентября 2024, 23:18

Фото: istock/aapsky

Ни один из высокопоставленных лидеров «Хезболлы» не погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim.
«Осведомленный источник в Ливанезаявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане», – сообщается в заявлении агентства.

Ранее стало известно, что целью атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Бейруте мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте.

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#ливан
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#цахал
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Байден ответил на вопрос о возможной попытке убийства Израилем генсека «Хезболлы»
Байден: США не знали про возможную попытку убийства Израилем генсека «Хезболлы»
27 сентября 2024, 23:12

kremlin

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не знали о возможной операции Израиля по убийству в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Пресс-пул Белого дома процитировал слова Байдена.
«Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия», – сказал Байден, добавив, что Вашингтон собирает информацию о произошедшем.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли президент эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, Байден сказал, что «всегда беспокоится об этом».

Ранее информационное агентство Tasnim сообщило, что Насрулла не пострадал в результате массированной израильской атаки. По данным агентства, некоторые арабские источники сообщили, что генеральный секретарь ливанского движения находится в «полном здравии».

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#сша
#ракетный удар
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#израиль
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Ветеран ВМФ США Пособец: после визита в Вашингтон для Зеленского все кончено
Ветеран ВМФ США Пособец: Зеленский в Вашингтоне знал, что все кончено
27 сентября 2024, 21:59

После визита в США для президента Украины Владимира Зеленского все кончено. Такое заявление сделал 27 сентября американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.
«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — написал ветеран ВМФ США.

Ранее о «неудачном корпоративе» Зеленского в Америке высказался депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он спрогнозировал активное давление российской армии на позиции ВСУ после поражения Зеленского в США.

Владимиру Зеленскому после встречи с президентом Джо Байденом не удалось получить разрешение на удары по России американскими ракетами. Не приняли в штатах и «победный» план Киева над Россией.

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«Идиотское решение»: депутат Рады предрек поражение ВСУ после неудачи Зеленского в США
Дубинский: после провала Зеленского в США Россия увеличит давление на фронте
27 сентября 2024, 21:28

После провала украинского лидера Владимира Зеленского в США российская армия увеличит давление на фронте. Об этом заявил 27 сентября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте», — написал Дубинский.

Кроме этого депутат высказался по поводу «идиотских решений» киевского режима, из-за которых ВСУ потеряли лучших людей и технику.
«При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными», — сказал депутат.

Отметим, что Дубинский сейчас находится под стражей в украинском СИЗО, куда попал по подозрению СБУ в госизмене.

Ранее сообщалось, что после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, Белый дом так и не дела согласие на удары американскими ракетами по России.

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Трамп пообещал посетить Украину после встречи с Зеленским
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским и обещал посетить Украину
27 сентября 2024, 20:29

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в Президенты США Дональд Трамп допустил, что возможно скоро еще раз встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским. И обещал посетить Украину. Об этом экс-президент сообщил в интервью телеканалу Fox News 27 сентября.
«Очень даже может состояться», — ответил Трамп на вопрос журналиста о новой встрече с Зеленским.

Кроме того кандидат в президенты пообещал лично посетить Украину.

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке состоялась 27 сентября и продлилась около часа. Политик согласился встретиться с главой киевского режима после того, как опубликовал письмо от администрации Зеленского с просьбой о встрече. При этом ранее в окружении Зеленского заявили американским журналистам, что Трапм якобы приглашал киевского лидера в свою резиденцию, а тот отказался.

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#владимир зеленский
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Зеленский затронул тему американских выборов на встрече с Трампом
ТАСС: Зеленский затронул тему американских выборов на встрече с Трампом
27 сентября 2024, 20:10

Тему американских выборов затронул глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, пишет ТАСС. Уточняется, что украинский политик хотел убедить Трампа, что ничего не имеет против республиканцев.
До этого Зеленский заявлял о том, что хочет продемонстрировать свой так называемый «план победы» в Вашингтоне. Вместе с тем в Пенсильвании, которая колеблется, разгорается скандал на тему вмешательства Зеленского в выборы США. В конце прошлой недели тот посетил завод боеприпасов вместе с представителями от демократов.

По мнению аналитиков, так называемый «план» больше похож на очередные требования Зеленского к союзникам. К слову, Трамп уже называл его на этой почве «торгашом».

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Рябков заявил, что РФ смотрит на реакцию Запада на изменение ядерной политики
27 сентября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/vadimrysev

Россия смотрит на реакцию западных государств на изменение российской ядерной политики. Об этом заявил прессе замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены «Основы госполитики в области ядерного сдерживания», тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — прокомментировал Рябков.
Как заявлял президент России Владимир Путин, страна может воспользоваться ядерными вооружениями, если противник, в том числе с использованием обычного вооружения, создаст критическую угрозу независимости государства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призывал успокоиться те страны, которые нервно отреагировали на слова Путина.

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#ядерное оружие
#новости
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«Прямое попадание»: Хуситы атаковали три эсминца США в Красном море
Хуситы атаковали три эсминца США, которые шли на поддержку Израиля
27 сентября 2024, 19:33

Фото: istockphoto/ Benny Winslow

Йеменские хуситы нанесли массированный удар по трем эсминцам США в Красном море. Об этом 27 сентября сообщает военный представитель повстанцев «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
По американским боевым кораблям выпустили 23 крылатые и баллистические ракеты, сообщают мятежники.
«Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника», — цитирует Сариа телеканал Al Masirah.

Йемен сообщает о прямом попадании по трем эсминцам. По заявлению хуситов, это стало крупнейшей военно-морской операцией с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее йеменские хуситы предупреждали израильскую сторону о возможных ударах по военным объектам в случае начала агрессивных действий в адрес Ливана.

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Зеленский сказал Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США
27 сентября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/Diy13

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на высший государственный пост США от Республиканской партии Дональдом Трампом не мог не затронуть тему американских выборов. Он сказал, что до их проведения бои на Украине не закончатся.
Глава киевского режима также пытался убедить Трампа, что отнюдь не является противником республиканцев, передаёт телеканал CNDC. Он выразил надежду, что после выборов в ноябре «сила Соединённых Штатов будет велика». Поэтому он решил сейчас встретиться с кандидатами от обеих партий. Зеленский также выразил надежду, что поддержка Киева Штатами останется непоколебимой.

Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае своей победы на выборах, он «еще до вступления в должность президента» сможет найти решение, устраивающее обе стороны. Он добавил, что для этого придётся много работать с Россией и Украиной, но конфликт «пора заканчивать».

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