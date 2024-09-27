Украинский лидер Владимир Зеленский назвал очень содержательной встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 27 сентября. Об итогах беседы глава киевского режима написал в Telegram.
«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы"», — написал Владимир Зеленский.Зеленский добавил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и ее последствия для народа страны. Пришли к выводу, что Украине нужен «справедливый мир», сообщил глава киевского режима.
Ранее украинский депутат назвал действия Зеленского «идиотскими» и спрогнозировал наступление российской армии по всей линии фронта после неудачи президента в США. Кроме этого Ветеран ВМФ США Джек Пособец заявил, что для украинского лидера «все кончено».
Читайте также:
Трамп пообещал посетить Украину после встречи с Зеленским
Зеленский затронул тему американских выборов на встрече с Трампом
Зеленский сказал Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США
Лия Мурадьян