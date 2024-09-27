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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на высший государственный пост США от Республиканской партии Дональдом Трампом не мог не затронуть тему американских выборов. Он сказал, что до их проведения бои на Украине не закончатся.
Глава киевского режима также пытался убедить Трампа, что отнюдь не является противником республиканцев, передаёт телеканал CNDC. Он выразил надежду, что после выборов в ноябре «сила Соединённых Штатов будет велика». Поэтому он решил сейчас встретиться с кандидатами от обеих партий. Зеленский также выразил надежду, что поддержка Киева Штатами останется непоколебимой.
Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае своей победы на выборах, он «еще до вступления в должность президента» сможет найти решение, устраивающее обе стороны. Он добавил, что для этого придётся много работать с Россией и Украиной, но конфликт «пора заканчивать».
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Александр Бойцов