Тему американских выборов затронул глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, пишет ТАСС. Уточняется, что украинский политик хотел убедить Трампа, что ничего не имеет против республиканцев.
До этого Зеленский заявлял о том, что хочет продемонстрировать свой так называемый «план победы» в Вашингтоне. Вместе с тем в Пенсильвании, которая колеблется, разгорается скандал на тему вмешательства Зеленского в выборы США. В конце прошлой недели тот посетил завод боеприпасов вместе с представителями от демократов.
По мнению аналитиков, так называемый «план» больше похож на очередные требования Зеленского к союзникам. К слову, Трамп уже называл его на этой почве «торгашом».
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Никита Кротов