«Очень стильный»: Трамп сделал комплимент Зеленскому на встрече в Белом доме
Трамп отметил внешний вид Владимира Зеленского во время обеда в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время официального обеда с Владимиром Зеленским в Белом доме не удержался от комплимента в адрес его наряда. Момент попал в прямую трансляцию, которую вел канал Fox News.
«Мне кажется он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится», — сказал Трамп, обращаясь к гостю.Заявление президента вызвало улыбку у Зеленского, и атмосфера встречи на несколько минут стала менее формальной. Пользователи соцсетей уже успели отметить, что такой тон для официальных переговоров — редкость, особенно в контексте напряжённых международных событий.
Отмечается, что визит украинской делегации в США проходит на фоне сообщений о возможной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии, что, по данным СМИ, стало неожиданностью для Киева.