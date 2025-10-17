«Очень стильный»: Трамп сделал комплимент Зеленскому на встрече в Белом доме

17 октября 2025, 22:12

Трамп отметил внешний вид Владимира Зеленского во время обеда в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп во время официального обеда с Владимиром Зеленским в Белом доме не удержался от комплимента в адрес его наряда. Момент попал в прямую трансляцию, которую вел канал Fox News.







«Мне кажется он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится», — сказал Трамп, обращаясь к гостю.