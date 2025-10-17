Путин заявил, что западная пропаганда использует штампы, схожие с советскими
Президент России Владимир Путин заявил, что современные западные СМИ применяют пропагандистские штампы, которые во многом схожи с советскими методами. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в начале 2000-х западные медиа злоупотребляли своим монопольным положением и активно продвигали ложные ценности.
Путин выступил в Большом театре в честь 20-летия телеканала RT. Международная информационная телекомпания Russia Today ведёт круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми языках: английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также на двух документальных каналах.
Главным редактором RT является Маргарита Симоньян, генеральным директором — Алексей Николов. Первый эфир англоязычной версии телеканала состоялся 10 декабря 2005 года.
