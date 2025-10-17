Путин заявил, что западная пропаганда использует штампы, схожие с советскими

17 октября 2025, 20:29

Путин сравнил методы западной пропаганды с советскими

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Президент России Владимир Путин заявил, что современные западные СМИ применяют пропагандистские штампы, которые во многом схожи с советскими методами. Об этом сообщает РИА Новости.