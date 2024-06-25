«Очередной провал»: эксперт предрек скорую отставку командующего ВСУ Сырского

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Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут отстранить от должности вслед за командующим объединенными силами Юрием Содолем, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Суконкин.
«Видимо, через отстранение Содоля разворачивается кампания по отстранению Сырского. Он все-таки не оправдал возложенных на него надежд», — заявил эксперт.Он добавил, что Зеленский назначил Сырского командующим и вверил ему полный карт-бланш, но он не исправил ситуацию на фронте. ВСУ продолжают нести огромные потери.
Накануне из сообщений СМИ стало известно о том, что Владимир Зеленский принял решение заменить Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. По информации начальника штаба «Азов*» Богдана Кротевича, он пьянствовал в баре в период активного наступления российских войск. Он добавил, что действия командующего убили больше украинских солдат, чем сами ВС РФ.
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*Признана террористической организацией и запрещена в РФ
Олег Дикий