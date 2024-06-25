СК собраны доказательства причастности ВСУ к удару Ил-76 под Белгородом

Фото: сайт СК РФ
Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) из комплекса Patriot. Об этом говорят данные экспертизы, сообщает Следственный комитет.
«Собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ», – прокомментировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В конце января текущего года по договоренности с украинскими властями планировался обмен военнопленными. Руководители разведки Украины об этом знали, однако приказали уничтожить воздушное судно, на борту которого было 65 украинских граждан.
Обмен должен был состояться на границе Сумской и Белгородской областей. Позже на месте крушения нашли детали с маркировкой Patriot. В теле одного погибшего обнаружили поражающий элемент ракеты.
«Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot», – добавила Петренко.
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Никита Кротов