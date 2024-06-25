Из учебного центра ВСУ сбежала группа заключенных с оружием

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Шестеро вооруженных заключенных сбежали из учебного центра ВСУ в Черниговской области. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Отмечается, что они вооружены и одеты в военную форму. Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого. Находится он в поселке Десна Черниговской области. Заключенные были доставлены в него после их согласия вступить в ВСУ. Местонахождение сбежавших неизвестно. Официально информацию пока не подтверждали.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Кем оказался новый командир ВСУ и зачем он притворился беженцем в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Кем оказался новый командир ВСУ и зачем он притворился беженцем в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова