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МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В министерстве иностранных дел Китая призвали стороны украинского конфликта к сдержанности. Обращение МИД КНР появилось после нанесения Киевом ударов западным дальнобойным оружием вглубь территории России и видеообращения президента РФ к Вооружённым силам и гражданам страны.
В своей речи российский лидер анонсировал ответные меры на нанесение ударов западными ракетами дальнего радиуса действия по территории РФ. Он подчеркнул, что осуществление таких ударов с использованием систем ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании невозможно без участия специалистов из тех стран, где это оружие изготавливалось.

Владимир Путин заявил о праве России на ответные меры, частью которых стал удар, нанесённый накануне по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. При атаке использовался новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Президент уточнил, что ракета при проведении испытаний не была оснащена ядерным зарядом.



Китай призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Этот призыв выглядит особенно актуальным на фоне недавнего заявления официального представителя Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирала Томаса Бьюкенена о возможности обмена ядерными ударами.

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#ракета
#удар
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Forbes: Российский «Орешник» доставил до цели все свои боеголовки
22 ноября 2024, 11:42

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские ракеты средней дальности «Орешник» были запущены по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске накануне, 21 ноября. Они доставили к цели все свои боеголовки.
Об этом написал обозревать издания Forbes Дэвид Экс. По его словам, высокоточная телеметрия показала, что это были баллистические ракеты. Он подчеркнул, что ракеты не были межконтинентальными, как показалось изначально. По словам Экса, это были баллистические ракеты средней дальности.

По словам бразильского политолога Жованы Бранку, применение Россией баллистических ракет стало своеобразным предупреждением НАТО. Таким образом Москва отправила альянсу сигнал о том, что следует избегать дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении к Вооружённым силам и гражданам страны подчеркнул, что удар с использованием новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал ответным шагом на атаку российской территории западными ракетами большой дальности.

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«Чрезвычайно сложная задача»: на Западе оценили возможность сбить ракету «Орешник»
Defense One: новую российскую ракету «Орешник» тяжело сбить
22 ноября 2024, 11:38

Фото: iStock/vadimrysev

Российскую ракету «Орешник» практически невозможно сбить из-за разделяющейся головной части и огромной скорости. Об этом пишет издание Defense One.
Издание ссылается на директора проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако, который признался, что не понимает, чем Россия нанесла удар по заводу в Днепропетровске. По кадрам удара он предположил, что новое оружие, скорее всего, оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро, особенно если это (происходит) на возвышенной траектории», — отметил Карако.

По его словам, разделяющиеся боеголовки маневренны, что значительно осложняет работу систем противовоздушной обороны. И от такой ракеты очень сложно защищаться, заключил эксперт.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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#сша
#россия
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#оружие
#владимир путин
#президент
#комплекс
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#ракеты
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В Госдуме назвали баллистическую ракету «Орешник» козырем России
Депутат Госдумы Ивлев заявил, что ракета «Орешник» является козырем России
22 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новейшая баллистическая ракета «Орешник» является козырем России, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», генерал-майор Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Россия в день небесного покровителя своей армии Михаила Архангела «вынула из рукава козырь», который некому и нечем побить.

Ивлев добавил, что российские военные наносят ответные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Он подчеркнул, что западные страны были предупреждены о последствиях применения ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.

Днём ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с началом украинских обстрелов с применением западного дальнобойного оружия. Глава государства сообщил об успешном ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#вооружение
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В Киеве и Хмельницкой области прогремело несколько взрывов
22 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области. В регионе идет налет "Шахедов"», — говорится в сообщении украинского издания.

Также добавляется, что взрывы раздались в Киеве.

В 11:05 по московскому времени в украинской столице вновь объявили воздушную тревогу.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Вв Верховной Раде отменили заседание, опасаясь российской атаки. Аппарат парламента перешел на дистанционную работу. По словам Гончаренко, следующее заседание запланировано на декабрь.

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#заседание
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В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/PavelRodimov

Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами в четверг.
Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением, в ходе которого заявил об успешно проведённом испытании ракеты «Орешник».

США были незадолго до запуска уведомлены по каналом снижения ядерной опасности, подчеркнула Сингх.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия за 30 минут до запуска уведомила Вашингтон о своих планах.

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#россия
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#пентагон
#ракета
#дмитрий песков
#владимир путин
#вс рф
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Боец ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Боец ВС РФ: боевики ВСУ избивали стариков в Курской области
22 ноября 2024, 10:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ избивали пожилых людей и использовали мирное население в качестве живого щита в Курской области. Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет», передает ТАСС.
Он рассказал, что переехал вместе с женой в Курскую область из Сибири пять лет назад. Купили дом в селе Снагость, обустроились и жили хорошо.

«Девятого числа зашли фашисты, уничтожили все, что у нас было. Дом сгорел, сада не осталось. Мы сидели в подвале больше месяца. Периодически выводили на расстрел, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал», — рассказал «Тайшет».

Когда село было освобождено от украинских боевиков, мужчина решил вступить в «Барс-Курск».

По словам бойца, боевики ВСУ избивали пожилых людей не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.

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ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года, заявил Белоусов
22 ноября 2024, 10:33

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Российские войска перемололи лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки «Север». Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на командном пункте. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.
Белоусов провёл совещание на пункте управления, в ходе которого заслушал доклады командиров.

Министр подчеркнул, что военные провели работу, в результате которой удалось «перемолоть» лучшие части украинской армии. В настоящее время ускорилось продвижение. Тем самым ВС РФ, по сути, сорвали всю кампанию 2025 года.

Командующий группировкой войск «Север» Александр Лапин доложил главе Минобороны о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения различных видов вооружения.

В ходе посещения одного из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки, а также вручил военным государственные награды.

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#военные
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США знали о планах РФ применить экспериментальное оружие
Bloomberg: США предупредили Киев о планах РФ применить экспериментальное оружие
22 ноября 2024, 10:17

Фото: iStock/vadimrysev

США заранее предупредили Украину и её союзников о том, что Россия планирует применить экспериментальное вооружение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
«США сообщили Украине и ее партнерам о вероятности использования Россией экспериментального вида вооружения», — говорится в статье.

По данным издания, Киев хочет попросить у западных партнеров новые системы ПВО, которые могли бы перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, например систему противоракетной обороны THAAD, разработанную корпорацией Lockheed Martin.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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#сша
#россия
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#вооружения
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Российские хакеры опубликовали список пациентов с ВИЧ, которых могут призвать в ВСУ
Хакеры RaHDit: На Украине ВСУ могут призвать 367тысяч ВИЧ-инфицированных
22 ноября 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломала базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.
Об этом представитель группы рассказал РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что цель обнародования этого списка — показать мобилизационный потенциал этой группы населения и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе, которую могут представлять военнопленные и беженцы с Украины.

14 ноября официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телеканала заявил о готовности властей страны к мобилизации на военную службу ВИЧ-инфицированных.

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