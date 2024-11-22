МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина

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В министерстве иностранных дел Китая призвали стороны украинского конфликта к сдержанности. Обращение МИД КНР появилось после нанесения Киевом ударов западным дальнобойным оружием вглубь территории России и видеообращения президента РФ к Вооружённым силам и гражданам страны.
В своей речи российский лидер анонсировал ответные меры на нанесение ударов западными ракетами дальнего радиуса действия по территории РФ. Он подчеркнул, что осуществление таких ударов с использованием систем ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании невозможно без участия специалистов из тех стран, где это оружие изготавливалось.
Владимир Путин заявил о праве России на ответные меры, частью которых стал удар, нанесённый накануне по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. При атаке использовался новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Президент уточнил, что ракета при проведении испытаний не была оснащена ядерным зарядом.
Китай призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Этот призыв выглядит особенно актуальным на фоне недавнего заявления официального представителя Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирала Томаса Бьюкенена о возможности обмена ядерными ударами.
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Владимир Путин заявил о праве России на ответные меры, частью которых стал удар, нанесённый накануне по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. При атаке использовался новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Президент уточнил, что ракета при проведении испытаний не была оснащена ядерным зарядом.
Китай призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Этот призыв выглядит особенно актуальным на фоне недавнего заявления официального представителя Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирала Томаса Бьюкенена о возможности обмена ядерными ударами.
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Александр Бойцов