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Украине придется отказаться от членства в НАТО и прекратить боевые действия, чтобы завершить конфликт. Об этом пишет журнал The Spectator, ссылаясь на неназванного западного экс-чиновника, часто посещающего Украину.
«Совершенно очевидно, чем закончится эта война… Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полноправного членства в НАТО», – цитируют собеседника журналисты.
Подчеркивается, что такой сценарий решения конфликта на Украине очевиден «для многих» западных дипломатов.
Российские власти предложили киевскому режиму выполнить ряд условий для начала мирных переговоров. В частности, Украина должна вывести войска с новых российских территорий, а также подтвердить свой статус вне блока НАТО. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.
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