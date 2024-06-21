Минувшей ночью Украина предприняла попытку массированной атаки на Россию

Фото: iStock/MikeMareen
Минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила над Крымом 70 украинских беспилотников, ещё 43 дрона ВСУ уничтожили в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, морская авиация ЧФ РФ уничтожила шесть вражеских безэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки украинских беспилотников.
Читайте также:
Армия России отражает атаку БПЛА ВСУ на Севастополь
На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник ВСУ
Четыре человека пострадали в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА
Элина Позднякова