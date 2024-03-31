«Все возможно»: Глава Нацсобрания Франции – о военной помощи Украине

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В вопросе помощи Украине «все возможно», заявил председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве, пишет РБК.
Заявление прозвучало на совместном брифинге Браун-Пиве и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Одессе. Французский политик напомнила о высказываниях президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
По ее словам, «ничего не исключено и все возможно» в тех позициях, которые Франция демонстрировала и будет демонстрировать до конца конфликта.
Ранее во Франции заявили, что французский контингент не способен изменить ситуацию на украинском поле боя.
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По ее словам, «ничего не исключено и все возможно» в тех позициях, которые Франция демонстрировала и будет демонстрировать до конца конфликта.
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Александр Климов