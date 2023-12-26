Один человек погиб, еще двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке ВСУ на порт в Феодосии погиб один человек, еще двое получили ранения.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, шесть жильцов поврежденных домов эвакуированы в пункты временного размещения. Остальные смогли остаться у родственников.
Напомним, минувшей ночью Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.
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