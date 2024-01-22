Один из дронов ВСУ, сбитых над Смоленской областью, пытался атаковать аэродром

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Один из трёх украинских беспилотников, которые были ликвидированы в Смоленской области, направлялся в сторону аэродрома Смоленск-Северный, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 января средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью.
При этом, вечером 21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности после уничтожения первого с начала спецоперации беспилотного летательного аппарата в небе над регионом.
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«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сообщил собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева