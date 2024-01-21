Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Вишнево в Курской области

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Курской области село Вишнево Беловского района подверглось обстрелу со стороны ВС Украины.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в местной школе взрывом выбило окна.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.
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Диана Аванесян