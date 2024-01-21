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МО РФ: Ещё три беспилотника сбиты средствами ПВО в небе над Смоленской областью

21 января 2024, 01:56
Фото: iStock/ChamilleWhite

Фото: iStock/ChamilleWhite

Средства ПВО уничтожили ещё три беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России.
«21 января т.г. около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — отметили в Минобороны.


Этот инцидент довёл число сбитых за ночь с субботы на воскресенье в смоленском небе украинских беспилотников до четырёх. До этого средства ПВО в 23:50 субботы уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Также российское военное ведомство сообщало о беспилотниках ВСУ, сбитых дежурными средствами противовоздушной обороны над Орловской и Тульской областями.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#минобороны рф
#беспилотник
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SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на концерте в Петербурге
21 января 2024, 01:07

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Рэп-исполнителей Гогу Меладзе (Baby Melo) и Орхана Ахмедова (Badri) задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе «Гигант-холл» в Кондратьевском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Полицейские прервали выступление исполнителей и в наручниках увели их в автозак. Причины задержания пока неизвестны.



Как рассказали посетители концерта, незадолго до его начала в клубе произошла драка, был избит и ранен ножом молодой человек, а одну из девушек увезли на «скорой» с признаками передозировки наркотиками. Связаны ли эти происшествия с остановкой концерта и задержанием рэперов, сейчас уточняется.

Что касается самих Baby Melo и Badri,то они в настоящий момент находятся в отделении полиции. По данным SHOT, помимо самих музыкантов задержано более 16 человек за распитие алкоголя около клуба. Сотрудники полиции составили на них протоколы и отвезли в отделение. Также после выступления фанаты исполнителей устроили массовую драку

В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.

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#рэп
#концерт
#задержание
#санкт-петербург
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Над Тульской областью сбили украинский беспилотник — МО РФ
21 января 2024, 00:55

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

В субботу, 20 января, в небе над Тульской областью был уничтожен беспилотник ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 23:50 20 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Тульской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы, ​экстренные службы ведут работу.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#бпла
#происшествия
#сво
#всу
#рф
#пво
#тульская область
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В небе над Смоленской областью сбит очередной беспилотник ВСУ
21 января 2024, 00:27

Фото: iStock/Daria_Nipot

Средства ПВО в 23:50 субботы уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, сообщило Минобороны РФ.
Ранее российское военное ведомство сообщало о беспилотнике ВСУ, сбитом дежурными средствами противовоздушной обороны над Орловской областью.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#беспилотник
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NBC: В США из-за арктического циклона погиб 61 человек
21 января 2024, 00:13

Фото: iStock/mfron

В США из-за арктического циклона погиб минимум 61 человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.
В пятницу, 19 января, СМИ сообщали о 47 погибших.

По информации NBC, больше всего жертв арктического циклона зарегистрировано в американских штатах Орегон и Теннесси.

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#циклон
#сша
#погибшие
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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Вишнево в Курской области
21 января 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Курской области село Вишнево Беловского района подверглось обстрелу со стороны ВС Украины.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в местной школе взрывом выбило окна.

«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
#всу
#рф
#курская область
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Минобороны сообщило о сбитом над Орловской областью украинском беспилотнике
20 января 2024, 23:05

Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Минобороны РФ сообщило, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Орловской областью.
«Около 22.30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — сообщили в военном ведомстве.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#всу
#минобороны рф
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В подмосковной квартире взорвался духовой шкаф, один человек ранен
В квартире в Сергиевом Посаде взорвался духовой шкаф, ранен один человек
20 января 2024, 21:27

Фото: iStock/Kileman

В Сергиевом Посаде произошёл взрыв духового шкафа в одной из квартир многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал «Regions».
Отмечается, что в результате взрыва пострадал один человек. Он получил порезы и ожоги конечностей.

Взрывной волной в квартире выбило окно. Также загорелся диван, который был самостоятельно оперативно потушен жильцами.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа. Семья, проживавшая в этом доме, была экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии с сильными ожогами. Врачи боролись за их жизнь, но им не удалось спасти ни одного члена семьи.

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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка
20 января 2024, 19:58

Фото: iStock/mrohana

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре управление МВД РФ по региону сообщило, что двое уроженцев Египта, прибывших в Пермь для получения образования, напали на 51-летнего местного жителя. Причиной для этого стали гаджеты, которые находились к рюкзаке мужчины. Чтобы получить их, студенты несколько раз ударили пермяка бутылкой по голове и телу, после чего украли рюкзак и скрылись. Ущерб оценивается в порядка 70 тысяч рублей.

Полицейские задержали и арестовали молодых людей, а также проверили их причастность к других преступлениям.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студентов.

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#следственный комитет
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#студенты
#россия
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В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих
20 января 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.

Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.

Расследование началось после того, как в сети опубликовали видеоролики, на которых парни нападают на местных жителей и избивают их. Было совершено не менее пяти нападений.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро. Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.

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#белгород
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