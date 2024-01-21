МО РФ: Ещё три беспилотника сбиты средствами ПВО в небе над Смоленской областью

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Средства ПВО уничтожили ещё три беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России.
«21 января т.г. около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Этот инцидент довёл число сбитых за ночь с субботы на воскресенье в смоленском небе украинских беспилотников до четырёх. До этого средства ПВО в 23:50 субботы уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Также российское военное ведомство сообщало о беспилотниках ВСУ, сбитых дежурными средствами противовоздушной обороны над Орловской и Тульской областями.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — отметили в Минобороны.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев