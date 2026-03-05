«Один против ста»: снайперов КНДР тренируют по новой формуле

05 марта 2026, 04:23

ЦТАК: КНДР тренирует снайперов по новым стандартам

Фото: iStock/Dragos Condrea

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил готовить снайперов Корейской Народной Армии по новой концепции — «один против ста». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).