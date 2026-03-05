«Один против ста»: снайперов КНДР тренируют по новой формуле
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил готовить снайперов Корейской Народной Армии по новой концепции — «один против ста». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Во время визита на соревнования снайперов, организованных в честь их профессионального праздника, глава республики подчеркнул особую роль меткой стрельбы в современной войне. В состязаниях, нацеленных на совершенствование навыков, приняли участие лучшие бойцы, отобранные из специальных подразделений всех родов войск, говорится в статье.
Ким Чен Ын заявил, что меткая стрельба должна стать символом боеспособности вооруженных сил страны и распорядился сосредоточиться на подготовке универсальных снайперов, способных эффективно действовать в условиях численного превосходства противника.
