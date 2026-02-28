Ким Чен Ын и его дочь постреляли из снайперских винтовок
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э испытал новейшие снайперские винтовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его данным, Км Чен Ын и чиновники сначала осмотрели оружие, а затем отправились на закрытый полигон, чтобы его опробовать. Лидер КНДР сделал несколько выстрелов, и каждая пуля попала ровно в десятку. Вслед за ним из винтовки стреляла его дочь.
Известно, что Ким Чжу Э – дочь Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу. Она родилась в конце 2012 или в начале 2013 года. Впервые девушка появилась на публике вместе с отцом в 2022 году.
До этого лидер КНДР объявил на военном параде о намерении страны сосредоточиться на расширении и укреплении своего ядерного арсенала.
