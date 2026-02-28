Ким Чен Ын и его дочь постреляли из снайперских винтовок

28 февраля 2026, 10:24

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э испытал новейшие снайперские винтовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).