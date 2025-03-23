Стало известно об угрозе нового конфликта

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Вашингтон может начать боевые действия против Ирана при наступлении определенных обстоятельств. Об этом заявил журналистам Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — прокомментировал собеседник.Иран отказался говорить с американской стороной по ядерной сделке. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи подчеркивал, что Америку волнуют только ее интересы. Слова Трампа о готовности к диалогу он назвал обманом общественного мнения всего мира.
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Никита Кротов