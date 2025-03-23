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Стало известно об угрозе нового конфликта

Уиткофф: США могут начать боевые действия против Ирана
Фото: istockphoto/Racide

Фото: istockphoto/Racide

Вашингтон может начать боевые действия против Ирана при наступлении определенных обстоятельств. Об этом заявил журналистам Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — прокомментировал собеседник.
Иран отказался говорить с американской стороной по ядерной сделке. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи подчеркивал, что Америку волнуют только ее интересы. Слова Трампа о готовности к диалогу он назвал обманом общественного мнения всего мира.

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«Есть проблема зависимости»: стали известны опасения Европы по поводу США
WP: Европа опасается, что США могут прекратить обслуживать вооружения в ЕС
23 марта 2025, 21:50

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Политическая элита Европы опасается, что Вашингтон может перестать обслуживать собственные вооружения в Евросоюзе (ЕС) в связи с политикой американского президента Дональда Трампа в отношении союзников по альянсу НАТО. Об этом пишет The Washington Post.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости», — сказано в материале.
В статье также сказано, что по правилам обслуживание и использование некоторых систем должно производиться американцами, что в свою очередь беспокоит европейцев. Помимо этого, на вооружения Европы, где есть американские компоненты, могут наложить ограничительные меры.

Трамп не раз говорил, что ЕС должен повысить свой вклад в обороноспособность альянса. Речь шла о пяти процентах от ВВП.

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В Кремле оценили атмосферу разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа прошел в доверительной атмосфере
23 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto/brunocoelhopt

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошел в доверительной атмосфере, заявил тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это была доверительная и конструктивная рабочая атмосфера», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Он добавил, что беседа президентов была одной из самых продолжительных. Телефонный разговор глав государств проходил 18 марта. Трамп назвал свое общение с Путиным «рациональным».

Песков отмечал, что лидеры стран понимают друг друга и хотят поэтапно следовать по пути нормализации российско-американских отношений. Российско-американский диалог начался в феврале в рамках переговоров в Саудовской Аравии.

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#сша
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Осужденная за слова о жене Макрона Наташа Рей подала иск в ЕСПЧ
23 марта 2025, 15:55

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Осужденная по статье о клевете в отношении жены президента Франции Эммануэля Макрона журналистка Наташа Рей пожаловалась в ЕСПЧ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на защитника Рей Франсуа Данглеан.
«Журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон», — сказал собеседник.
Адвокат подчеркнул, что детали о жалобе он опубликует в своем аккаунте в соцсетях вечером. В свое время Рей заявила, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, а не женщиной. В начале февраля Рей сообщала, что ее расследованию и публикации препятствуют. По словам журналистки, ее задержала полиция через несколько недель после того, как она поговорила с приближенной к чете Макрон женщиной.

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Стало известно о сомнениях окружения Трампа
NBC: окружение Трампа сомневается, что Маску стоит много общаться со СМИ
23 марта 2025, 14:59

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Окружение республиканца Дональда Трампа в сомнениях, стоит ли основателю соцсети X Илону Маску «так часто» общаться с представителями СМИ. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.
Журналисты подчеркнули, что у Маска огромная власть, и он, критикуя соцобеспечение, противоречит словам президента США, а также провоцирует беспокойство республиканцев.

«Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру (Маску — прим. ред.) продолжать давать так много интервью СМИ», — сказано в материале.

Вместе с тем источник добавил, что слова миллиардера никак не отражаются на политике Трампа в данном аспекте. К слову, эксперты называли Маска «теневым» лидером страны.

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#илон маск
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Медведев высмеял реакцию Зеленского на «звонок» Макрона
Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на звонок Макрона
23 марта 2025, 14:17

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял реакцию Владимира Зеленского на «звонок» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, 20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неизвестным человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого предводитель киевского режима обратился к сотрудникам СМИ и сказал, что это был звонок от французского президента Эммануэля Макрона.

Российский политик в своем блоге вспомнил историю из 1990-х годов о гендиректоре правления компании среднего уровня, которому якобы позвонил премьер-министр.

«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», — пояснил Медведев.

Примечательно, что личность человека, который звонил Зеленскому, узнать не удалось.

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