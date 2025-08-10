Одна страна заявила о желании стать сверхдержавой: «Никто не сможет нам помешать»

10 августа 2025, 16:42

Глава Минобороны Индии Сингх заявил о желании страны стать сверхдержавой

Фото: iStock/123ArtistImages

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что ни одна страна не сможет остановить Индию на пути к статусу сверхдержавы. По его словам, быстрые темпы развития страны гарантируют достижение этой цели.