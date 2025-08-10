Одна страна заявила о желании стать сверхдержавой: «Никто не сможет нам помешать»
Глава Минобороны Индии Сингх заявил о желании страны стать сверхдержавой
Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что ни одна страна не сможет остановить Индию на пути к статусу сверхдержавы. По его словам, быстрые темпы развития страны гарантируют достижение этой цели.
Министр подчеркнул, что при нынешних темпах роста Индии никакая мировая держава не сможет помешать Дели стать столицей сверхдержавы.
Напомним, что 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на индийские товары. Это повысило общий размер пошлин на продукцию из Индии до 50%, что осложняет торговые отношения между двумя странами.
Читайте также: