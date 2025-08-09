Вслед за Индией: Бразилия опасается стать следующей мишенью Трампа из-за закупок топлива у России
Бразилия выразила обеспокоенность возможными санкциями со стороны администрации президента США Дональда Трампа из-за активных закупок российского топлива. Об этом сообщает Financial Times.
Страна опасается, что повторит судьбу Индии, которая недавно столкнулась с дополнительными пошлинами со стороны Вашингтона за аналогичные действия.
Эксперты отмечают, что Бразилия стала вторым по объёмам покупателем российского дизельного топлива после Турции. В 2024 году поставки выросли многократно – с $95 млн в 2022-м до $5,4 млрд.
Рост импорта российского топлива вызывает тревогу в Вашингтоне, что может привести к введению новых экономических ограничений, усиливая торговое давление на Бразилию.
Читайте также: