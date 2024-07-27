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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся тысячи мертвых душ, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в соцсети X.
«Абсурдность ситуации с планированием состоит в том, что никто в минобороны и кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность», – подчеркнула депутат.
По его словам, вместо создания новых подразделений необходимо усилить существующие. Безуглая также отметила, что «не нужно держать в армии непригодных тысячи мертвых душ в армии тоже никем не оцениваются».
Безуглая добавила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Генеральным штабом не скрывает своего извечного желания превратить всю Украину в пехоту.
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