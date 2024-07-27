В Брянской области уничтожили 12 беспилотников ВСУ

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В Брянской области за час сбили 12 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
По словам главы региона, массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись несколько муниципальных районов области, в результате уничтожены 12 беспилотников.
Глава региона добавил, пострадавшие и разрушения отсутствуют.
Ранее украинский БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО_ над Суражским районом Брянской области.
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«Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», – отмечается в сообщении.
Глава региона добавил, пострадавшие и разрушения отсутствуют.
Ранее украинский БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО_ над Суражским районом Брянской области.
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Александр Климов