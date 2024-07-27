ВСУ разместили авиацию на аэродромах третьих стран мира

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают свои самолеты в аэропортах третьих стран, в основном Польши. Об этом РИА Новости сообщил источник в органах безопасности.
По его словам, Киев опасается открытой войны с НАТО, и украинские аэродромы используются для пополнения запасов боеприпасов.
Ранее стало известно, что российские ВСУ ошибочно наносят удары по собственным беспилотникам.
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«Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника Вооруженными силами (ВС) РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО», – отметил он.
Ранее стало известно, что российские ВСУ ошибочно наносят удары по собственным беспилотникам.
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Александр Климов