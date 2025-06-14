Экс-солистка Serebro Катя Кищук поцеловала пародиста Илью Сатира
Певица в личном блоге выложила трогательные кадры с возлюбленным. Катя Кищук и Илья Сатир (Илья Шабельников) с нежностью поцеловались.
31-летняя артистка встречается с блогером-пародистом. Пара уже не скрывает свои отношения. На этот раз Илья позвал Катю на необычное свидание.
Влюбленные отправились на вертолетную прогулку. Они снялись рядом с вертолетом перед поездкой. Сатир держал Кищук на спине: они с нежностью целовалась перед камерой.
Артисты посмотрели на город с высоты птичьего полета. Катя осталась под впечатлением от этого. Илья обожает радовать избранницу: молодому человеку нравится придумывать новые способы ее удивить.
Впервые о романе певицы и комика заговорили в апреле, а в мае влюбленные подтвердили свои отношения. Ранее Катя была любимой девушкой американского рэпера Slowthai. В этом союзе у звезды родился четырехлетний сын Рейн. Пара рассталась, когда ребенку было два года.
Кищук обвиняла экс-партнера в абьюзе. Однако ради наследника рэпер и певица смогли наладить отношения.
У Ильи тоже есть ребенок от предыдущих отношений. Таисия появилась на свет в 2016-м году в браке Сатира и выпускницы Сибирского института управления Марии Самарцевой.
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