Экс-солистка Serebro Катя Кищук поцеловала пародиста Илью Сатира

14 июня 2025, 11:40

Катя Кищук опубликовала видео с Ильей Сатиром

Катя Кищук (Фото: Инстаграм* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Певица в личном блоге выложила трогательные кадры с возлюбленным. Катя Кищук и Илья Сатир (Илья Шабельников) с нежностью поцеловались.