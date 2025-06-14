«Скоро нас будет пятеро»: Регина Тодоренко подтвердила, что ждёт третьего ребёнка
Регина Тодоренко в честь 35-летия подтвердила третью беременность
14 июня телеведущая Регина Тодоренко празднует 35-летие. В честь праздника она решила подтвердить, что ждёт ребёнка.
В свой день рождения бывшая ведущая тревел-шоу «Орла и решки» перечислила свои достижения: она побывала в 109 странах, покорила Гималаи, удачно вышла замуж и родила двух сыновей.
Однако самое главное ждёт Тодоренко впереди.
«Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы „семья“. Мне 35 и скоро нас будет пятеро», – написала звезда в личном блоге.Напомним, что в 2018 году Регина Тодоренко вышла замуж за бывшего солиста группы «Smash!» Влада Топалова. Пара воспитывает двух сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.
О третьей беременности телезвезды зрители начали догадываться уже давно. Регина часто появлялась в эфире и на светских мероприятиях в объёмных нарядах, явно скрывающих округлившийся живот.