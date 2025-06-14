«Скоро нас будет пятеро»: Регина Тодоренко подтвердила, что ждёт третьего ребёнка

14 июня 2025, 10:50

Регина Тодоренко в честь 35-летия подтвердила третью беременность

Регина Тодоренко (фото: ВКонтакте @regina__t)

14 июня телеведущая Регина Тодоренко празднует 35-летие. В честь праздника она ​решила подтвердить, что ждёт ребёнка.





В свой день рождения бывшая ведущая тревел-шоу «Орла и решки» перечислила свои достижения: она побывала в 109 странах, покорила Гималаи, удачно вышла замуж и родила двух сыновей.



Однако самое главное ждёт Тодоренко впереди.





«Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы „семья“. Мне 35 и скоро нас будет пятеро», – написала звезда в личном блоге.