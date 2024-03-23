ФСБ: Террористы из «Крокуса» планировали укрыться на Украине

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Расстрелявшие людей в «Крокус Сити Холле» террористы планировали укрыться на Украине, об этом сообщили в ФСБ РФ.
«После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — подчеркнули представители ФСБ.
Отмечается, что нападение на «Крокус» было тщательно спланировано. Оружие, которое использовали террористы, было надёжно спрятано в тайнике.
Позже директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четверых террористов.
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