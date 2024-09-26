Офицер Дэвис: Пересмотр ядерной доктрины РФ ставит Запад перед сложным выбором

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Решение президента России Владимира Путина изменить условия применения страной ядерного оружия призвано побудить НАТО пересмотреть своё отношение к украинскому конфликту. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он указал, что таким шагом Россия как бы говорит Североатлантическому альянсу: «Оставайтесь в стороне, или мы вынуждены будем задействовать ядерное оружие».
По мнению Дэвиса, новые шаги России в области ядерной доктрины ставят перед Западом непростой выбор: продолжать вмешиваться в конфликт, провоцируя Москву на жёсткие ответные меры в виде применения тактического ядерного оружия, либо пожертвовать Украиной. Подавляющее большинство граждан США, как и любой европейской страны, скажут, что не хотят в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву, заключил эксперт.
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«Я не думаю, что это пустые угрозы», — подчеркнул отставной американский военный.
По мнению Дэвиса, новые шаги России в области ядерной доктрины ставят перед Западом непростой выбор: продолжать вмешиваться в конфликт, провоцируя Москву на жёсткие ответные меры в виде применения тактического ядерного оружия, либо пожертвовать Украиной. Подавляющее большинство граждан США, как и любой европейской страны, скажут, что не хотят в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву, заключил эксперт.
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Александр Бойцов