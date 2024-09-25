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«Просто сдастся»: в США сделали громкое заявление о России

Офицер Дэвис: Запад заблуждается, веря, что Россия может сдаться на Украине
25 сентября 2024, 19:45
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Западные страны заблуждаются, веря в то, что Россия может сдаться и отступить на Украине. Такое заявление сделал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он объяснил, что некоторые западные политики считают, что Россия может просто сдаться, сложить оружие, уехать домой и позволит одержать над собой победу.

Дэвис назвал такие идеи абсолютным бредом, поскольку, если посмотреть на историю, Россия никогда так не реагировала, поэтому и сейчас ждать такого решения не следует.



Также он призвал политиков понять, что попытки воплотить в жизнь заведомо невозможные для реализации идеи губительны для жителей их же стран.

В заключение Дэвис отметил, что если Запад не осознает это и не примет соответствующие меры, то есть шанс, что его победят и в военном, и в физическом плане.

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Украина передала России четырех детей
Украина передала России четырех детей для воссоединения с родными
25 сентября 2024, 19:44

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Украина передала России четырех детей для воссоединения с родными — трех девочек 3, 5 и 14 лет, а также семилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что воссоединение стало возможным благодаря уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Государства Катар.
«Со своими близкими воссоединились четверо ребят: две сестры пяти и трех лет, девочка 14 лет, а также семилетний мальчик. Вчера они встретились с родственниками в Минске, сегодня уже в Москве. <...> Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина», — отметила омбудсмен.
Львова-Белова также добавила, что всего за период СВО удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что организация «Белый ангел», похищала детей из семей и перевозила их на территорию Украины. Он пояснил, что детей отбирают у родителей и отправляют в украинские интернаты.

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Атаковавшие Курскую область бойцы ВСУ ранее расстреливали пленных солдат ВС РФ в ЛНР
СК РФ расследует дело о десантниках ВСУ, расстреливавших мирных жителей
25 сентября 2024, 19:33

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Боевики Галицкой бригады ВСУ, участвующие в нападении на Курскую область, ранее расстреливали российских военнопленных в Луганской Народной Республике (ЛНР).
По данным RT, в 2022 году экс-командира этого подразделения повысили до командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Это произошло именно в тот момент, когда его солдаты казнили российских военных.

Кроме того, в эту элитную бригаду ВСУ, базирующуюся во Львове, входят участники националистических движений, которые проходили обучение у морпехов США.

Следственный комитет России продолжает вести работу по установлению личностей бойцов ВСУ, которые ответственны за вторжение в Курскую область и расстрелы мирных жителей региона.

Также по статье Уголовного кодекса РФ о терроризме была объявлена в международный розыск военнослужащая ВСУ Юлия Лапыч. Она участвовала в расстреле людей и объектов гражданской инфраструктуры России. В случае задержания ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Следователям удалось выяснить, что служащие в Галицкой бригаде ВСУ военные в ноябре 2022 года попали во все мировые новостные сводки. Тогда по сети распространилось видео, на котором украинские солдаты расстреливают 11 российских бойцов, которые лежат лицом в землю перед ними. Это произошло в ЛНР.

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#лнр
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В США согласились разрешить ВСУ наносить удары по России при одном условии
NYT: США могут поддержать удары вглубь РФ чужим оружием
25 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Alex Kochev

США готовы разрешить украинским боевикам бить вглубь территории РФ дальнобойным ракетами при особом условии. Об этом информирует издание The New York Times.
Согласно поставленному условию, удары будут разрешены в том случае, если Украина не будет использовать оружие производства США. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский давит на западные государства, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию по этому вопросу.

Напомним, накануне стало известно, что украинские власти не смогли убедить Соединенные Штаты снять ограничения на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Зеленский признал, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции
25 сентября 2024, 18:02

Фото: iStock/zhangxiaomin

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что все тепловые электростанции (ТЭС) на территории страны уничтожены. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Глава государства подчеркнул, что на Украине уничтожены 80% энергосистемы. В связи с этим он задался вопросом, как страна будет жить дальше.

Также Зеленский добавил, что многие украинцы предстоящей зимой останутся без света в связи с этой проблемой.

В октябре 2022 года ВС России начали наносит удары по военным базам и объектам энергетики и связи на территории Украины. Такие действия войск, по словам президента РФ Владимира Путина, являются ответом на атаки ВСУ на Крымский мост и другие объекты на территории России.

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Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена
Дюмин: Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ
25 сентября 2024, 18:01

Фото: iStock/N-sky

Территория Курской области, куда вторглись украинские военные, в ближайшее время будет полностью освобождена. Об этом заявил секретарь Госсовета России, помощник президента Алексей Дюмин в ходе заседания президиума Госсовета.
Он уточнил, что Генштаб ВС РФ имеет чёткий план по полному освобождению региона от ВСУ.

Также Дюмин добавил, что российские военные мужественно сражаются на Курском направлении, поэтому нет сомнений в том, что в скором времени украинские военные будут выдавлены из региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу в Курскую область. Это произошло в районе населённого пункта Новый Путь. Однако российские военные благодаря своим скоординированным действиям смогли не пропустить противника на территорию России.

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#курская область
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#вс рф
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#сво
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Минобороны РФ раскрыло итоги боёв в 60 километрах от Курска
МО РФ: российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
25 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области за минувшие сутки. Об этом стало известно по итогам брифинга Минобороны России.
Отмечается, что боевые действия велись в районе населённого пункта Любимовка в 60 километрах от Курска. Российские военные подразделения группировки войск «Север» смогли отразить атаки украинских войск.

В результате боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 15 человек, также один украинский боец был взят в плен. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.

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#курская область
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#военные
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На Украине объявили эвакуацию из ещё 32 населённых пунктов
На Украине объявили эвакуацию из 32 населённых пунктов ДНР и Харьковской области
25 сентября 2024, 16:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

В 29 населённых пунктах Харьковской области и трёх подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию детей с семьями. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции Украины.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в этих регионах.

Днём ранее стало известно, что объявлена обязательная эвакуация из 15 населённых пунктов Харьковской области. Причина такого решения аналогичная.

Ранее стало известно, что украинцы на фоне объявленной эвакуации из Покровска, наоборот, массово едут в город, поскольку ждут прихода российских военных и освобождения населённого пункта от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#харьковская область
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#всу
#вс рф
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Тысячи бойцов ВСУ испугались российских военных и покинули Угледар
Forbes: из Угледара втихую выходят две тысячи солдат 72-й бригады ВСУ
25 сентября 2024, 16:46

Фото: iStock/zabelin

Члены 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины начали отступать из города Угледара. Об этом сообщает Forbes.
Уточняется, что российские солдаты начали «угрожать флангам населенного пункта» еще на прошлой неделе. Согласно информации источника, в тот же период украинские боевики приняли решение покинуть Угледар и отойти в сторону села Богоявленка.

Примечательно, что военные отогнали боевые машины БМП-2 и гаубицы М-109 на более подготовленные к обороне позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Депутат Верховной рады рассказал о жалобах бойцов ВСУ на отсутствие выплат
Депутат Гончаренко*: солдаты ВСУ жалуются на отсутствие выплат за сентябрь
25 сентября 2024, 16:43

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ массово жалуются на отсутствие выплат за сентябрь этого года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Он написал, что у киевских властей находятся деньги на проведение телемарафона и на кэшбэк с покупки украинских товаров. А вот денег на выплаты военным они найти не могут.

Депутат отметил, что в Раде уже обсуждали данный вопрос. Сам Гончаренко* требовал от глав Минфина и Минобороны страны объяснений по поводу задержки выплат бойцам.

Ранее, 20 августа, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что с сентября власти Украины перестанут платить зарплату военным из-за отсутствия необходимых для этого средств в бюджете страны. При этом граждане страны платят налог на армию, который регулярно повышается.

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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сво
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