«Просто сдастся»: в США сделали громкое заявление о России

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Западные страны заблуждаются, веря в то, что Россия может сдаться и отступить на Украине. Такое заявление сделал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он объяснил, что некоторые западные политики считают, что Россия может просто сдаться, сложить оружие, уехать домой и позволит одержать над собой победу.
Дэвис назвал такие идеи абсолютным бредом, поскольку, если посмотреть на историю, Россия никогда так не реагировала, поэтому и сейчас ждать такого решения не следует.
Также он призвал политиков понять, что попытки воплотить в жизнь заведомо невозможные для реализации идеи губительны для жителей их же стран.
В заключение Дэвис отметил, что если Запад не осознает это и не примет соответствующие меры, то есть шанс, что его победят и в военном, и в физическом плане.
Читайте также:
США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
«Фатальная ошибка»: Песков прокомментировал слова Зеленского о принуждении РФ к миру
Запад запретит Украине идти на справедливые переговоры с Россией, заявил Лавров
Дэвис назвал такие идеи абсолютным бредом, поскольку, если посмотреть на историю, Россия никогда так не реагировала, поэтому и сейчас ждать такого решения не следует.
Также он призвал политиков понять, что попытки воплотить в жизнь заведомо невозможные для реализации идеи губительны для жителей их же стран.
В заключение Дэвис отметил, что если Запад не осознает это и не примет соответствующие меры, то есть шанс, что его победят и в военном, и в физическом плане.
Читайте также:
США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
«Фатальная ошибка»: Песков прокомментировал слова Зеленского о принуждении РФ к миру
Запад запретит Украине идти на справедливые переговоры с Россией, заявил Лавров
Анастасия Чинкова