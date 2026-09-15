Reuters: Истребитель НАТО сбил беспилотник над Литвой
В Литве истребитель НАТО уничтожил беспилотный летательный аппарат, находившийся в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на литовский национальный центр управления кризисами.
Ранее агентство уже писало о военных самолётах альянса, которые были подняты в небо. Поводом стала возможная фиксация дрона неизвестного происхождения недалеко от Вильнюса. Более подробных сведений относительно сбитого БПЛА пока не поступало.
Напомним, что этим летом на черноморском побережье Болгарии обнаружили разведывательный беспилотник. Подробности читайте в нашем материале.
13 сентября «Радио 1» передавало, что премьер‑министр Словакии Роберт Фицо предупредил о негативных последствиях отказа ЕС от российского газа. По его мнению, это приведёт к росту цен и усилению зависимости Европы от внешних поставщиков.
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