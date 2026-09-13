Достижения.рф

Зеленский заявил о туманных перспективах Украины по членству в НАТО

Зеленский: Украину пытаются лишить права на вступление в НАТО
Владимир Зеленский

Украине предложили различные варианты урегулирования конфликта, в каждом из которых есть пункт о невозможности вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщил Владимир Зеленский, чьи слова цитируют местные СМИ.



По его словам, Киев и дальше будет прилагать усилия, чтобы к окончанию боевых действий страна получила «максимально сильные» гарантии безопасности. Однако по поводу будущего членства в НАТО Зеленский высказался скептически.

«Мы не знаем, станет ли Украина членом НАТО или нет», — сказал глава киевского режима.
Ранее в СМИ вновь всплыла тема возможной очной встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. В Москве отреагировали на эту новость также, как и в прошлый раз.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0