13 сентября 2026, 03:43

Зеленский: Украину пытаются лишить права на вступление в НАТО

Владимир Зеленский

Украине предложили различные варианты урегулирования конфликта, в каждом из которых есть пункт о невозможности вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщил Владимир Зеленский, чьи слова цитируют местные СМИ.





По его словам, Киев и дальше будет прилагать усилия, чтобы к окончанию боевых действий страна получила «максимально сильные» гарантии безопасности. Однако по поводу будущего членства в НАТО Зеленский высказался скептически.



«Мы не знаем, станет ли Украина членом НАТО или нет», — сказал глава киевского режима.