Зеленский заявил о туманных перспективах Украины по членству в НАТО
Зеленский: Украину пытаются лишить права на вступление в НАТО
Украине предложили различные варианты урегулирования конфликта, в каждом из которых есть пункт о невозможности вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщил Владимир Зеленский, чьи слова цитируют местные СМИ.
По его словам, Киев и дальше будет прилагать усилия, чтобы к окончанию боевых действий страна получила «максимально сильные» гарантии безопасности. Однако по поводу будущего членства в НАТО Зеленский высказался скептически.
«Мы не знаем, станет ли Украина членом НАТО или нет», — сказал глава киевского режима.Ранее в СМИ вновь всплыла тема возможной очной встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. В Москве отреагировали на эту новость также, как и в прошлый раз.