В США волонтеры встретили чудовище при поисках пропавшей девочки
Загадочное двухметровое существо встретили американские волонтеры в штате Аризона, когда искали пропавшего ребенка.
Об этом в понедельник, 28 июля, сказано на сайте Unexplained Mysteries. Необычная встреча произошла в середине июня в окрестностях города Седона. Подробностями поделилась Эмбер, которая искала пропавшую девочку.
Эмбер ехала по грунтовке вместе с мужем и двоюродным братом, когда стемнело. Она освещала дорогу прожектором. Внезапно луч упал на крупную фигуру, находящуюся в темноте. Рост некоего чудовища был свыше двух метров, а вес — минимум 180 килограммов. У существа было «кожистое» лицо в шерсти, широкие плечи и золотые глаза, которые светились во тьме.
Понаблюдав за чудищем несколько минут, волонтеры сбежали в ужасе. Пропавшая девочка нашлась позже живой и невредимой. Она сказала, что ее что-то напугало в зарослях. Запаниковав, она побежала и упала со скалы.
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