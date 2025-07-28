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В США волонтеры встретили чудовище при поисках пропавшей девочки

В США волонтеры встретили загадочное двухметровое существо при поисках девочки
Фото: istockphoto/BeritK

Загадочное двухметровое существо встретили американские волонтеры в штате Аризона, когда искали пропавшего ребенка.



Об этом в понедельник, 28 июля, сказано на сайте Unexplained Mysteries. Необычная встреча произошла в середине июня в окрестностях города Седона. Подробностями поделилась Эмбер, которая искала пропавшую девочку.

Эмбер ехала по грунтовке вместе с мужем и двоюродным братом, когда стемнело. Она освещала дорогу прожектором. Внезапно луч упал на крупную фигуру, находящуюся в темноте. Рост некоего чудовища был свыше двух метров, а вес — минимум 180 килограммов. У существа было «кожистое» лицо в шерсти, широкие плечи и золотые глаза, которые светились во тьме.

Понаблюдав за чудищем несколько минут, волонтеры сбежали в ужасе. Пропавшая девочка нашлась позже живой и невредимой. Она сказала, что ее что-то напугало в зарослях. Запаниковав, она побежала и упала со скалы.

Никита Кротов

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