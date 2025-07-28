В США объяснили, почему Трамп недоволен Путиным
Макгрегор: Трампу нужна торговля с Европой, поэтому он недоволен Путиным
Президенту США Дональду Трампу нужно, чтобы Европа охотнее шла на торговые сделки, выгодные для Америки, поэтому он выражает недовольство Россией.
Об этом написал в соцсетях отставной полковник Дуглас Макгрегор. Ранее Трамп говорил, что ему больше неинтересны переговоры по урегулированию на Украине.
«Это соглашение объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. На самом деле, конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле. Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе», — сказано в публикации.Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли торговой сделки накануне. Согласно договоренности, почти ко всему экспорту из Евросоюза в США будут применены пошлины в 15%. Помимо этого, Евросоюз обязан закупать у Штатов оружие, ядерное топливо и СПГ.