Будущий генсек НАТО Рютте обозначил приоритеты альянса

Согласно периодическому докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине, подавляющее большинство случаев пыток, применяемых украинскими военными к российским военнопленным, происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время их транспортировки в тюрьмы и СИЗО. Об этом информирует РИА Новости.