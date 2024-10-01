Будущий генсек НАТО Рютте обозначил приоритеты альянса

Фото: сайт НАТО
Для НАТО в приоритете повышение расходов альянса на оборону, а также Украина. Такое заявление сделал будущий руководитель блока Марк Рютте в рамках процедуры передачи полномочий генсека.
«Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», — прокомментировал Рютте.Кроме того, он упомянул о развитии партнерских отношений НАТО в мире, назвав это приоритетом «для обеспечения безопасности».
Перед этим неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявлял FT, что приглашения Украины в НАТО недостаточно для мира с Россией.
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Никита Кротов