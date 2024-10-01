Во Франции резко отреагировали на нового генсека НАТО

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НАТО является сектой глобалистов, заявил в социальных сетях глава партии Франции «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом политик среагировал на нового руководителя альянса Марка Рютте.
«Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!» — гласит публикация.Филиппо уточнил, что Рютте был первым из тех, кто захотел дать Украине истребители. Как сообщалось ранее, Марк Рютте обозначил приоритеты НАТО. Они заключаются в поддержке Украины, а также в финансировании обороны Североатлантического альянса.
Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг официально передал полномочия Рютте. Он занимал пост на протяжении 14 лет с октября 2010 года.
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