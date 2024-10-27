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Офицер ВСУ предложил избивать уклонистов

27 октября 2024, 04:13

К украинцам, которые не хотят служить в армии, нужно применять более жесткие меры, вплоть до избиения. С таким предложением в интервью телеканалу NTA выступил офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский.
«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) на соляру, офисы и ловить вас всех?», – призвал офицер.

По его словам, штраф должен покрывать расходы государства на поимку уклонистов.



Ранее стало известно, что в Харькове люди отказываются выходить на работу из-за масштабных рейдов ТЦК. В результате техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без ремонта.

До этого в Харькове военные комиссары забрали около 10 сотрудников фабрики по производству одежды ВСУ.

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#всу
#украина
#военные
Пентагон назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля
27 октября 2024, 03:54

Фото: iStock/rarrarorro

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и выразил надежду, что Иран воздержится от ответа на израильскую агрессию, сообщает РИА Новости.
По его словам, это было бы ошибкой Тегерана. Министр также заявил, что израильская атака должна означать конец взаимных атак двух государств.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон полностью готов «защищать свои войска, объекты и партнеров в регионе». Он добавил, что Соединенные Штаты «не потерпят никаких попыток использовать напряженность или эскалацию конфликта».

Накануне стало известно, что Израиль атаковал Иран. До этого руководство Ирана приказало иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Армии было приказано разработать различные планы ответа на израильскую атаку.

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#сша
#израиль
#иран
#ракетный удар
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На Украине призвали к началу переговоров с Россией
27 октября 2024, 03:34

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Оппозиционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.
«Чем раньше они [переговоры] начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины, – заявил он.

По мнению Шевченко, для достижения наиболее благоприятных условий необходимы два ключевых элемента. Первый – это наличие баланса интересов «у враждебных и воюющих сторон». Депутат Шевченко заявил, что он против односторонних соглашений, которые навязывают права одной стороне и обязательства другой.

Он добавил, что второй основой для мирных договоров является «субъективное восприятие» людьми друг друга. По его словам, это не доверие, а «контакт» менталитетов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова искать разумные компромиссы для урегулирования ситуации на Украине.

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#верховная рада
#депутат
#украина
#россия
#переговоры
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Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии
Сийярто: народ Грузии выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне
27 октября 2024, 02:57

Петер Сийярто (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Несмотря на попытки иностранного вмешательства, грузинский народ выразил свою волю на выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила, что «Грузинская мечта» набрала 57,4% голосов на парламентских выборах после пересчета голосов примерно с 44% избирательных участков.

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» – подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Грузии начала публикацию результатов пересчета голосов на этих выборах.

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#парламент
#выборы
#грузия
#цик
#мид
#венгрия
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Иран запросил экстренное заседание СБ ООн в связи с атакой Израиля
27 октября 2024, 02:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с атакой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщает РИА Новости, эту просьбу передала иранская делегация в ООН.
«Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по Ирану. До этого официальные лица Ирана проинструктировали иранскую армию о подготовке к войне в случае ответной атаки Израиля. Армии было поручено разработать различные планы ответа на израильскую атаку.

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Грузинская оппозиция заявила о своей победе на выборах
#иран
#израиль
#оон
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В США заявили о невозможности завершения ближневосточного конфликта до выборов
27 октября 2024, 01:33

Фото: iStock/rarrarorro

Официальные лица США не верят, что премьер-министр Израиля Нетаньяху положит конец ближневосточному конфликту до президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Подчеркивается, что премьер-министр Нетаньяху считается союзником бывшего президента США Дональда Трампа. Это связано с тем, что израильский премьер-министр несколько раз встречался с потенциальным американским лидером.

Израиль нанес удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Накануне иранские чиновники приказали иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля.

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В Грузии пройдут парламентские выборы
#выборы
#парламент
#грузия
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Правящая партия Грузии набрала предварительно более половины голосов
27 октября 2024, 01:13

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 59,1% голосов на парламентских выборах после пересчета данных с более чем 40% процентов избирательных участков. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.
Отмечается, что Грузинская мечта» набрала более 364 тысяч голосов после пересчета данных с 1 249 избирательных участков, что составляет 40,1% избирательных участков. Кроме того, в законодательный орган прошли основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

Это «Единство – Национальное движение» (9,9%), «Коалиция за перемены» (9,3%), «Сильная Грузия» (7,6%) и «За Грузию» (6,4%).

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.

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#цик
#грузия
#выборы
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Грузинская оппозиция заявила о своей победе на выборах
Лидер «Единств» Вашадзе заявил о побебе грузинской оппозиции на выборах
27 октября 2024, 00:56

Фото: iStock/bizoo_n

Лидер партии «Единство – Национальное движение» Григорий Вашадзе в эфире телеканала «Формула» заявил, что оппозиционные партии в Грузии победили на парламентских выборах.
«Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое – это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил политик.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.

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#грузия
#парламент
#выборы
#оппозиция
#цик
#мвд
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ЦИК в Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса
ЦИК публикует пересчитанные вручную голоса: «Грузинская мечта» лидирует с 61%
27 октября 2024, 00:35

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приступила к публикации результатов ручного пересчета голосов избирателей. Подсчитаны данные с 34,3% избирательных участков, согласно которым партия «Грузинская мечта» набрала более 61% голосов, сообщает РИА Новости.
В парламент проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. Это «Единство – Национальное движение» (10,02%), «Коалиция за перемены» (8,6%), «Сильная Грузия» (7,2%) и «За Грузию» (6%).

По результатам электронного голосования, после подсчета более 72% бюллетеней, «Грузинская мечта» получила более 53% голосов. Подсчитанные электронным способом голоса должны быть пересчитаны вручную, чтобы получить юридическую силу.

«Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования», – заявил представитель ЦИК на брифинге.

Ранее стало известно, что с окончанием парламентских выборов в Грузии социологические службы начали публиковать результаты экзит-полов.

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#выборы
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Захарова прокомментировала закон о найме иностранцев в ВСУ
Захарова: иностранные командиры будут бросать бойцов ВСУ в «мясные штурмы»
26 октября 2024, 23:06

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Украинский закон, разрешающий нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нужен для того, чтобы они могли активнее добивать украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«[Закон нужен], чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства становиться офицерами Вооруженных сил Украины. Ранее иностранцы могли служить в Вооруженных силах Украины только на должностях рядовых и сержантского состава.

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