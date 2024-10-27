Офицер ВСУ предложил избивать уклонистов

К украинцам, которые не хотят служить в армии, нужно применять более жесткие меры, вплоть до избиения. С таким предложением в интервью телеканалу NTA выступил офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский.