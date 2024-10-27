Офицер ВСУ предложил избивать уклонистов

К украинцам, которые не хотят служить в армии, нужно применять более жесткие меры, вплоть до избиения. С таким предложением в интервью телеканалу NTA выступил офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский.
«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) на соляру, офисы и ловить вас всех?», – призвал офицер.
По его словам, штраф должен покрывать расходы государства на поимку уклонистов.
Ранее стало известно, что в Харькове люди отказываются выходить на работу из-за масштабных рейдов ТЦК. В результате техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без ремонта.
До этого в Харькове военные комиссары забрали около 10 сотрудников фабрики по производству одежды ВСУ.
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Александр Климов